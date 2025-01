James Hetfield estaría cerca de colaborar fuera de Metallica: “Lo hemos hablado”

El mundo del rock siempre ha soñado con colaboraciones legendarias, y la posibilidad de que Jerry Cantrell, guitarrista y vocalista de Alice in Chains, trabaje junto a James Hetfield, líder de Metallica, no es una excepción. Aunque todavía no existe un plan formal, ambos músicos han manifestado interés en un proyecto conjunto.

Durante una charla con Metal Hammer, Cantrell comentó sobre la idea de colaborar con Hetfield: «James y yo hemos hablado de ello, más o menos. Nunca hemos tenido una conversación formal, pero he tocado con él en casa de Kirk Hammett. Incluso he pasado una o dos noches en su casa, y hemos acabado con las guitarras en la cocina y en la entrada Es algo que me intrigaría mucho, aunque sólo fuera escribir una canción con él. En cuanto a si se convertiría en algo más que eso, tiene un trabajo bastante exigente. Ja, ja. Así que lo entendería si nunca llega a tener lugar”.

El entusiasmo por una posible unión entre estos dos íconos del rock no es nuevo. En 2020, Cantrell ya había elogiado a Hetfield en otra entrevista con Metal Hammer: «Lo que hace de James un gran frontman es su presencia física. Nadie más impone el mismo tipo de respeto y atención sin ser egoísta o egocéntrico. Lo suyo es la música, la diversión, la celebración y la conexión con los fans. Y eso, para mí, es realmente inspirador”.

Cantrell también destacó cómo Hetfield y Metallica han influido en el mundo de la música: «Metallica es algo enorme para mí y para cualquier banda de hard rock o metal. ¿Pasará a la historia como un icono del rock? Ya lo ha hecho: es el padrino”

Hetfield ya ha tocado con Alice in Chains

El historial entre ambos músicos refuerza la idea de una química creativa. En 2006, Hetfield se unió a Alice in Chains en el festival Rock Am Ring para interpretar el icónico tema “Would?”. Además, Cantrell participó como invitado en el 30º aniversario de Metallica, donde compartió escenario con la banda.

Una colaboración entre Cantrell y Hetfield sería un momento histórico para el rock y el metal, uniendo dos mundos que han dejado una huella indeleble en la música. Aunque el futuro es incierto, los fans no pueden evitar emocionarse ante la posibilidad de ver a estas dos leyendas creando algo juntos.