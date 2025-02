Imagine Dragons lleva ‘Loom World Tour’ al cine: ¿Se podrá ver en Colombia?

Para el cierre de su gira ‘Loom World Tour’, que vendió más de 600.000 entradas alrededor del mundo, Imagine Dragons tuvieron una breve residencia de cuatro días en el Hollywood Bowl de los Ángeles.

Este concierto marca la primera vez que la banda interpreta y reimagina sus éxitos como ‘Believer, It’s time’, ‘Enemy’ o ‘Radioacktive’, en compañía de una orquesta filarmónica en vivo, ofreciendo una experiencia nueva para sus fanáticos, todo en compañía de fuegos artificiales en el Hollywood Bowl.

Imagine Dragons en cines

Marzo 26 y 29 son las fechas en que llegará a los cines este concierto, creado junto a la Film Orchestra, en el que Imagine Dragons aparte de presentar sus canciones de una forma diferente, también estrenaron ‘Children of the sky (A Starfield song)’. Se trata de un lanzamiento hecho en colaboración con Bethesda Game Studios, desarrolladores de video juegos como la saga ‘The Elder Scrolls’, ‘Fallout’, y por supuesto Starfield.

Este tipo de colaboraciones son muy constantes en la carrera de los Imagine Dragons quienes han prestado y/o producido canciones para videojuegos como ‘Fifa 13’, ‘Rocksmith’, ‘Madden NFL20′, e incluso participaron de la banda sonora de ‘Arcane’, la serie inspirada en ‘Legue of Leyends’, con la canción ‘Enemy’.

El Loom World Tour fue la gira que acompaño el lanzamiento de su sexto álbum de estudio titulado ‘LOOM’ (2024), que incluye canciones como ‘Nice to meet you’ y ‘Eyes closed’.

Este álbum marca el primer trabajo de la banda como un trio, tras el anuncio de su baterista Daniel Platzman de dejar la agrupación.

“Quería compartir mi más profunda gratitud con ustedes, los fans, por su apoyo incondicional y por compartir la alegría de la música conmigo. Conectar con todos ustedes ha sido verdaderamente el punto más alto de éste capítulo. Estoy emocionado de poder compartirles pronto más sobre los proyectos en los que he estado trabajando los últimos meses, centrado en mi mayor pasión, bandas sonoras y composición. Prometo que serán los primeros en saber, sigan en sintonía”, diría el baterista a través de un comunicado.

De momento no sabemos si el video concierto llegará a Colombia, pero esperamos pronto tener información al respecto

La película de Imagine Dragons será transmitida en Colombia por Cinepolis y según informaron en sus redes sociales oficiales, las funciones serán el 26 y 29 de marzo. Además, también compartieron que la preventa inicia el 12 de febrero.