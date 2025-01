Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson viene a Bogotá; cuándo y precio de boletas

Uno de los personajes animado más queridos en Colombia y otras partes del mundo es Homero Simpson, la cabeza de la familia amarilla que ha acompañado a más de una generación. Por eso, para todos los fanáticos de esta serie animada, es hora de programarse para la visita de Humberto Vélez, el reconocido actor de doblaje mexicano, mundialmente famoso por ser la voz en español latinoamericano de Homero.

Su interpretación de este personaje lo ha convertido en una figura emblemática de la cultura popular, logrando conectar con millones de espectadores gracias a su carisma, humor y peculiar forma de hablar. La voz profunda, como las expresiones cómicas de Vélez han hecho de Homero Simpson un personaje inolvidable y ha dejado una huella imborrable en el mundo del doblaje.

Le recomendamos:La verdad del misterioso cuarto en casa de los Simpson; desaparecía en algunos capítulos

Pues bien, se aproxima un evento para los amantes de los cómics y cultura geek en Bogotá, donde estará el destacado actor de doblaje.

¿Cuándo y dónde ver a la voz de Homero Simpson?

Del 22 al 24 de marzo de 2025 se llevará a cabo la tercera edición de Lupi-Con Colombia en el Centro de Convenciones YMCA (Carrera 16A #28B-33, Bogotá). Humberto Vélez, la legendaria voz de Homero Simpson, fue de los primeros anuncios, pero también habrá más invitados.

Humberto Vélez es reconocido no solo por su trabajo en la serie animada Los Simpson, donde interpretó a Homero desde 1990 hasta 2004 y retomó el personaje en 2021 , sino también porque a lo largo de una carrera de más de 35 años, ha dado vida a personajes como Winnie the Pooh, Lord Farquaad (Shrek), el gato Pelusa (Stuart Little), y muchos más.

Otro de los confirmados de humor y entretenimiento es Franko Bonilla, a quien describen como “pionero del stand-up comedy en Colombia”. El exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, promete una jornada en la que mezcla humor sarcástico, observacional y autocrítico.

Actividades

Según los organizadores, además de las participaciones de estos invitados, los asistentes podrán disfrutar de:

Talleres de doblaje y actuación.

Conferencias con invitados especiales.

Exhibiciones, zonas de artistas y tiendas temáticas.

Concursos de cosplay y más.

Precio de las boletas para Lupi-Con Colombia

Las boletas se consiguen a través de la página de boletaenlinea.co. El sábado 22 de marzo y domingo 23, estará Humberto Váldez. El primer día será un meet & greet, es decir, un encuentro cara a cara donde puede interactuar, tomarse fotos y obtener autógrafos; mientras que el segundo día será un show.

Estas dos actividades se llevarán a cabo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. y con servicio tienen el siguiente valor: