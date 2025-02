¡Hay nuevo líder! Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-I tras la tercera fecha

Este domingo 9 de febrero, se llevaron a cabo losTras los encuentros entre Envigado vs. Medellín, Once Caldas vs. Bucaramanga, Fortaleza vs. Deportivo Cali y, el campeonato de fútbol más importante del FPC dio por terminada su tercera jornada.

Entre los partidos más destacados de esta fecha de la Liga estuvieron los protagonizados por Unión Magdalena vs. Junior (0-0), Millonarios vs. Equidad (2-1), América vs. Pasto (1-1) y Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira (3-0).

Atlético Nacional y Deportivo Pereira cerraron la fecha 3 de la Liga con un partidazo que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín. El club verdolaga logró llevarse la victoria frente a un equipo que, si bien no logró anotar ningún gol, sí puso resistencia y no dejó de intentarlo hasta el final.

Terminado el partido en Medellín, Atlético Nacional selló su tercera victoria consecutiva en la Liga y se consolidó como el nuevo líder de la tabla de posiciones. El equipo paisa venció a Deportivo Pereira con un doblete de Kevin Viveros y Alfredo Morelos.

Otro protagonista de esta fecha fue Millonarios, que logró una victoria frente a La Equidad con un marcador de 2-1. Este fue el primer partido del Embajador como local en esta nueva temporada de la Liga.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-l

Aunque hasta ahora se han disputado tres de las 20 fechas de la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-l, los resultados en los juegos de esta jornada ocasionaron varios movimientos en la tabla de posiciones de la competencia.

Hasta el momento, y tras su último triunfo, Atlético Nacional superó a América de Cali y se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones. El verdolaga es el único equipo con nueve puntos de nueve posibles.

Por su parte, América de Cali bajó al segundo lugar luego del empate frente a Pasto en el estadio Pascual Guerrero. El equipo dirigido por Jorge ‘Polilla’ da Silva solo se quedó con un punto y actualmente suma siete.

En cuanto a Millonarios, el equipo Embajador ocupa el quinto lugar con dos victorias consecutivas. El cuadro bogotano suma 6 puntos y tiene un partido menos disputado debido al juego aplazado frente a Unión Magdalena.

Atlético Nacional – 9 puntos América – 7 puntos Medellín – 7puntos Tolima – 7 puntos Millonarios – 6 puntos Once Caldas – 6 puntos Santa Fe – 5 puntos Llaneros – 4 puntos Fortaleza – 4 punto Deportivo Cali – 4 puntos Boyacá Chicó – 4 puntos Águilas Doradas – 3 puntos Junior – 3 puntos Alianza – 2 puntos La Equidad – 1 punto Envigado – 1 punto Unión Magdalena – 1 puntos Pasto – 1 puntos Deportivo Pereira – 1 punto Bucaramanga – 0 puntos