Hansi Flick pone en duda su continuidad en el Barcelona: «un año es mucho tiempo»

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha asegurado este sábado que no tiene prisa en cuanto a cerrar su renovación -finaliza el contrato en junio de 2026- y ha recordado que para un técnico «un año es mucho tiempo».

«No estoy bajo presión. Me gusta mucho trabajar para este club, creo que tenemos mucho potencial. Hay jugadores que vienen de La Masía que son muy buenos. Tengo tiempo, me queda un año más de contrato y eso para un entrenador es mucho tiempo», ha dicho en la víspera del encuentro ante el Sevilla.

Preguntado sobre si el estado de forma de su equipo es mejor ahora que a principios de temporada, Flick ha explicado que la diferencia es el número de jugadores que tiene disponible.

La plantilla del Barcelona y su valor

«No son once o doce, sino todo un equipo, tenemos a muchos jugadores y muchas oportunidades para controlar la carga de los futbolistas. Necesitamos piernas frescas y nos va bien tener a tantos jugadores», ha resumido.

Ha garantizado la titularidad de Robert Lewandowski ante el Sevilla, pese al gran trabajo realizado por Ferran Torres -triplete ante el Valencia- en Mestalla, pero no quiso desvelar si Gavi, Olmo o Íñigo Martínez partirán desde el once inicial en Nervión.

En cuanto a la falta de protagonismo de Ansu Fati, Flick ha comentado que el canterano está «trabajando muy bien» y que ha mejorado últimamente. «Ha potenciado lo que le pedimos, va por el buen camino, pero ya veremos», ha insistido.

El buen ambiente en el club

El técnico de Heidelberg ha admitido «el muy buen ambiente» que reina en la plantilla y no considera que tenga que poner en práctica sus dotes de psicólogo para controlar el ego de sus futbolistas «Tenemos unos cuantos futbolistas que juegan, otros que no. Siempre funciona así en los equipos, pero hay un muy buen ambiente en la plantilla y eso es fundamental.

Flick ha comentado que tras el partido en Sevilla y como el siguiente compromiso no será hasta el 17 de febrero (Rayo Vallecano), ya que el Barça no tiene que jugar eliminatoria de Champions, se plantea dar unos días de descanso a sus jugadores.



«Ya veremos cómo lo gestionamos. Es importante que les demos unos días de descanso, (es importante) no solo para el cuerpo, también para la mente. Tenemos muchos días para prepararnos para el próximo partido que es contra el Rayo y es bueno que no tengamos otros compromisos», ha precisado.

Por el momento, el próximo encuentro del Barcelona será este domingo 9 de febrero, cuando se enfrente al Sevilla a las 3:00 p.m. de Colombia.

