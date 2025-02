Ghost hace sorpresivo anuncio de su nuevo líder ¿De quién se trata?

Con la noticia de rock del 2025, referente al concierto de despedida de Black Sabbath y la reunión de grandes invitados, se dio a conocer en la pieza promocional y Ghost anunció a su nuevo líder dentro de su alineación.

Además de la reunión de Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward para la fiesta inolvidable del último concierto de Black Sabbath, también se dio a conocer a los grandes invitados para una noche que marcará la historia del rock en el mundo. En el escenario estarán Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax y la compañía Billy Corgan de Smashing Pumpkins, Fred Durst de Limp Bizkit, Jonathan Davis y muchos más.

Ahora entre los detalles interesantes en la publicación del cartel, aparece el nombre de un integrante de Ghost y es el Papa V Perpetua. En redes sociales, la banda sueca dio a conocer la información que dice:

“Deseamos informar que V llega a Birmingham el 5 de julio”. Lo que significa que el frontman de la agrupación tendrá un nuevo performance en el escenario de la mano de Tobias Forge, quien estaba interpretando en diferentes ocasiones al Papa Emeritus.

Se estará confirmando si el nuevo papel del Papa Emeritus llegará en la gira de abril y mayo por Europa antes de llegar a Birmingham, o será a partir de esa fecha que se mostrará la sucesión del personaje en el marco de la gira por Estados Unidos, desde Julio 9 hasta el 16 de agosto. Además, con la confirmación de su presentación en la ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, el 24 de septiembre. Todo el público latinoamericano, en especial el colombiano, espera con muchas ansias la presentación de la banda sueca en nuestro país. Ya que, en la pasada gira por Latinoamérica en 2023, solo visitaron a Brasil, Argentina y Chile.

Canciones como ‘Square Hammer’, ‘Dance Macabre’ o ‘He Is’ quieren ser escuchados en vivo por el público colombiano, ya que además tuvimos la posibilidad de disfrutar el lanzamiento de su película ‘Rite Here Rite Now’ en 2024.

