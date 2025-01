‘Flow’, ‘Robot Salvaje’ y más: ¿vale la pena ver las películas animadas nominadas al Óscar?

hay algo que nos gusta en materia cinematográfica es el mundo de ficción de las películas animadas, sobre todo si son producciones nominadas a llevarse el galardón más importante de la industria del cine, el premio Óscar. Si

Desde que ‘Blanca Nieves y Los Siete Enanitos’ ganaron el premio de la academia en 1938, se abrió la puerta a que la animación contara grandes historias. Ejemplo de eso es ‘Quién engañó a Roger Rabbit’, que mezclaba al mundo real con el de la animación

Además, recordemos 1991 cuando se rompieron todos los paradigmas y ‘La Bella y La Bestia’ ganó el Óscar a ‘Mejor Película’. Todas estas fueron las precursoras para el boom de producciones animadas que disfrutamos hoy por hoy. Por eso, le contamos una a una cuáles son las películas animadas nominadas a los Óscar.

‘Recuerdos de un Caracol’

Empecemos hablando de ‘Recuerdos de un Caracol’ de Adam Elliot, director ya ganador del premio de la academia, quien en esta oportunidad llega para contarnos la historia agridulce de una mujer melancólica llamada Grace Pudel, una acaparadora de caracoles, novelas románticas y conejillos de indias.

Dónde ver: Cine

‘Wallace y Gromit: La venganza’

Ahora una vieja conocida, ‘Wallace y Gromit: La venganza’ se sirve con plumas. Esta nueva entrega de este par de amigos inseparables pondrá a prueba una vez más su ingenio para salir de problemas, aunque precisamente su ingenio es el causante de todos sus desastres. Esta vez el invento de un gnomo inteligente desarrolla una propia mente que terminará por enfrentarlo con su creador, parece un giño al rápido avance de las inteligencias artificiales en el mundo y las posibles consecuencias que pueda tener, pero contado de manera más soft.

Dónde ver: Netflix

‘Intensamente 2’

‘Ansiedad’ llega para ocupar uno de los cupos en las nominadas al Óscar 2025, ‘Intensamente 2’, no podía faltar en este podio. Su éxito, la taquilla y su innovadora historia sobre los sentimientos de una joven niña, han hecho de esta película una historia bastante interesante y más cuando integra a un personaje como ‘Ansiedad’, sentimiento con el que muchos en la actualidad se identifican.

‘Robot Salvaje’

‘Robot Salvaje’, sin duda una de las más favoritas en la categoría. La historia de un robot que se pierde en un planeta habitado por animales con los que empieza a interactuar, entender y comunicarse, llegando a “sentir” tanta empatía por ellos que los convierte en la nueva familia que quiere defender.

‘Flow’

Y terminemos con ‘Flow’, para muchos una genialidad proveniente de una alianza independiente entre Francia, Letonia y Bélgica. Pero ojo, lo que más le da valor a esta animación es que no tiene diálogos, es una película muda de un gato negro que se enfrenta a un desastre natural, en el camino hace algunos amigos y entre todos terminan generando un magnetismo que hace que por 83 minutos no se pueda dejar de ver a la pantalla así no exista ningún diálogo verbal.

Esta increíble esta categoría de los Premios Oscar, ojalá pueda verlas todas y al final apostar por alguna de ellas.