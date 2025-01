Filtran el que sería el precio de la Nintendo Switch 2 ¿Cuánto costaría en Colombia?

Este jueves, la empresa de videojuegos japonesa Nintendo presentó la Switch 2 , la sucesora de su actual consola híbrida. Asimismo, anunció que el próximo 2 de abril se conocerán más detalles sobre este

Según la compañía japonesa, la nueva consola de Nintendo será compatible con los juegos de la actual generación de Switch, salvo algunas excepciones. Asimismo, explicó que los consumidores podrán probarla de antemano en los eventos Nintendo Switch 2 Experience que organizará en abril en diversas ciudades de todo el mundo.

Le puede interesar: Nintendo anunció la nueva Switch 2: ¿cuándo saldrá al mercado esta consola?

El primer vistazo oficial a Switch 2 fue un vídeo de unos dos minutos y veinte segundos que no adelanta ninguna de sus especificaciones técnicas. Sin embargo, deja intuir algunas novedades, entre ellas un mayor tamaño que su predecesora y una revisión de los mandos Joy-Con, que ya no se conectarán por raíles y tienen un botón más cuya funcionalidad no ha sido especificada.

El vídeo insinúa también que los mandos podrían usarse como ratón, tal y como habían señalado algunas de las filtraciones. Otra de las novedades perceptibles es una peana más ancha y extensible para sostener la pantalla cuando se comparta entre varios jugadores, pues Switch 2 mantendrá el formato híbrido original.

See more

¿Cuánto costará la Nintendo Switch 2?

Aunque la compañía de videojuegos solo reveló un leve vistazo de la Nintendo Switch 2, sin dar la fecha de su lanzamiento, en redes sociales se filtró el que sería el precio en el mercado de esta nueva consola.

Según la cuenta de X ‘Zuby Tech’, la Switch 2 llegaría al mercado con un precio de $399.99 dólares, es decir, aproximadamente $1.719.662 pesos colombianos. Sin embargo, vale aclarar que, de ser cierto este valor, la consola llegaría a Colombia por un precio mayor, teniendo en cuenta los impuestos y demás costos.

Mire también: Estos son los videojuegos más esperados del 2025; Grand Theft Auto en la lista

See more Nintendo Switch 2 Prices Leaked: Launch July 11th 2025 pic.twitter.com/FcBt3q9PnX — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) January 16, 2025

Por otro lado, en la misma publicación de ‘Zuby Tech’ se logra observar que la Nintendo Switch 2 llegaría al mercado el 11 de julio de 2025. Sin embargo, esta fecha no es oficial y habrá que esperar el anuncio de la compañía de videojuegos para conocer la fecha de lanzamiento y su precio real.