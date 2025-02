¿Fanáticos de Kiss? Es su oportunidad para ganar un vinilo único de la banda

Desde sus inicios, Kiss se destacó por brindar a todos sus fans un magnífico repertorio y además, una experiencia inolvidable en cada uno sus conciertos. Durante sus shows, la banda incluyó pirotecnia, llamaradas, baterías elevadoras, entre otras características que los volvieron únicos.

Sin embargo, fue hasta diciembre del 2023 que la agrupación ofreció su último espectáculo en el Madison Square Garden de New York, donde terminaron su gira ‘End of the Road’. Desde entonces, Kiss fue reemplazado por avatares digitales.

‘Monster’ fue su último álbum de estudio en 2012 y en total, la agrupación presentó 24 discos. Estos trabajos musicales los llevaron a ganar gran reconocimiento mundial y diferentes nominaciones,.

¿Qué me gano?

El regalo que da Radioacktiva es un vinilo del álbum ‘Off The Soundboard: Live In Des Moines’ de 1977, el cual fue grabado durante la gira de Kiss ‘Alive II’. El set contiene un total de 17 canciones, y se captura las mejores interpretaciones de Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley y Peter Criss, en vivo.

En el vinilo podrá encontrar temas como ‘Rock and Roll All Nite’, sencillo que alcanzó el puesto número 12 de Billboard y ‘Beth’, con la que ganaron su primer premio en 1977 en los People’s Choice por ‘Mejor canción’.

¿Cómo puedo ganar gratis?

Si usted quiere ser el ganador del vinilo de Kiss deberá contestar correctamente el test que se encuentra en la parte superior de la nota. Cabe resaltar que se tendrá en cuenta el nombre de la persona que conteste más rápido las preguntas.

Radioacktiva se pondrá en contacto con el ganador vía Mail o por llamada telefónica. Si no hay respuesta el día siguiente después de ser contactado, el premio se otorgará al concursante siguiente que cumpla con los requisitos.

Todos los detalles los puede encontrar en los términos y condiciones