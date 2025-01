¿Falcao fuera de Millonarios? Revelan el malestar interno con el delantero

La eliminación de Millonarios de la Liga el pasado 8 de diciembre no solo marcó el fin de su temporada, sino también el inicio de una etapa de incertidumbre para el equipo y su afición. Aunque la llegada de David González como nuevo director técnico ha generado cierto optimismo, la falta de contrataciones para 2025 y los problemas relacionados con la renovación de Radamel Falcao García han dejado a muchos seguidores con más preguntas que respuestas.

Uno de los principales puntos de tensión es la demora en las negociaciones con Falcao. La renovación del contrato del delantero colombiano está estancada debido al impuesto al patrimonio que tendría que pagar si sigue jugando en Colombia. Para aliviar esta carga, Millonarios busca cerrar acuerdos con dos patrocinadores adicionales que ayuden a cubrir estos costos. Sin embargo, mientras las conversaciones continúan, el jugador no se ha integrado a la pretemporada, un hecho que ha generado molestias dentro del equipo.

¿De qué depende el futuro de Falcao con Millonarios?

El periodista Julián Capera, en el programa Es un hecho de AS, detalló la situación: “Es una renovación que no se ha dado. Es un tema que no ha sido sencillo, han pasado por varias etapas y fórmulas que se han planteado de lado y lado, para lograr el acuerdo y hasta ahora no”.

Capera también mencionó que la ausencia de Falcao en la pretemporada está comenzando a incomodar al entorno del club: “Sé de entrada que a algunas personas en el equipo, el tema de que Falcao no pueda hacer pretemporada de manera normal, les empieza a generar un tipo de incomodidad porque Millonarios ya está haciendo pretemporada y está próximo a sus primeros partidos amistosos”.

En el plano deportivo, el primer compromiso de pretemporada de Millonarios será el 16 de enero, cuando enfrenten a Melgar de Perú en un triangular amistoso que incluirá al América de Cali. Este encuentro, que se disputará en el estadio El Campín, será transmitido a través de Disney+.

La ausencia de Falcao en las primeras semanas de preparación no solo afecta su forma física y ritmo de juego, sino que también pone en evidencia los desafíos económicos y deportivos que enfrenta Millonarios en este nuevo ciclo. La hinchada embajadora, mientras tanto, espera que los directivos logren sortear estas dificultades para construir un equipo competitivo en 2025.