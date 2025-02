‘Fade to Black’ de Metallica: El significado oculto detrás de esta histórica canción de metal

‘Fade to Black’ de Metallica es, sin lugar a dudas, una de las canciones más emblemáticas en la historia del metal. Este éxito ha entrado en el salón de la fama de este género, al ser uno de los más conocidos de esta banda.

A la hora de presenciar un concierto de Metallica, esta canción está incluso entre las más esperadas y aclamadas del ‘setlist’ de la agrupación de James Hetfield.

Es por ello, que en esta ocasión les contamos sobre el significado y la historia de este lanzamiento de Metallica que posee ya varias décadas de trayectoria.

El lanzamiento del ‘Ride The Lightning’

Metallica llegó al mundo del metal pisando con fuerza. La agrupación de James Hetfield debutó, nada más y nada menos que con el ‘Kill ‘Em All’, uno de los mejores álbumes del género.

Luego de esto, la banda se esforzó por volver a dar lo mejor de si, esta vez con lo que fue su segunda producción de estudio.

Justamente así lo cumplió al agrupación, al lanzar ‘Ride The Lightning’ en 1984, un disco que volvía a resumir la esencia de Metallica, y que además fue recibido con gran cariño por la crítica.

De manera particular, esta producción cuenta con una gran cantidad de éxitos como lo fueron ‘Creeping Death’, ‘For Whom The Bell Tolls’ o ‘Fade to Black’.

Justamente esta última canción fue de las más exitosas y es a la cual haremos referencia en esta ocasión. Esta producción de más de 6 minutos posee una reflexión bastante profunda en su letra.

La traducción de su título es «fundido a negro», y es justamente a ello a lo que se hace referencia dentro de la canción.

Esta canción explora varias temáticas difíciles de la vida como lo es la depresión, e incluso, en su letra resalta la perdida de la esperanza como uno de sus elementos centrales.

Es por ello que justamente se refiere a un momento totalmente fundido a negro, donde no parece haber una salida diferente a fallecer.

Esta canción es de las más profundas en el catálogo de Metallica. Sin embargo, para mayor entendimiento, les dejamos su letra en español.

Letra de ‘Fade to Black’ de Metallica en español

La vida, parece, se desvanecerá

A la deriva cada día

Perdiéndome dentro de mí

Nada importa nadie más

He perdido las ganas de vivir

Simplemente nada más para darNo hay nada más para míNecesito el final para sentirme libre

Las cosas no son lo que solían ser

Falta algo dentro de mi

Perdido, esto no puede ser real

No puedo soportar este infierno

El vacío me está llenando

Al punto de la agonía

Creciente oscuridad tomando el amanecer

Yo era yo, pero ahora se ha ido

Nadie más que yo puede salvarme

Pero es demasiado tarde

Ahora no puedo pensar

Pienso ¿por qué debería intentarlo?

El ayer parece nunca haber existido

La muerte me saluda cálidamente

Ahora solo diré adiós

Adiós