Expertos recomiendan reiniciar el celular cada semana: ¿por qué? La razón sorprende

Durante los últimos años, el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta indispensable para realizar diversas actividades cotidianas, ya que funciona para entretener, comunicarse en tiempo real y hasta una herramienta para trabajar. Por ese motivo, es un dispositivo muy importante para el día a día, además de que en este se almacena múltiple información personal, laboral y financiera sensible, por lo que existen diferentes prácticas en torno al cuidado del celular y en pro de la seguridad.

En ese sentido, una de las prácticas recomendadas para el celular es reiniciar el teléfono móvil, mínimo, cada semana, así que aquí le contamos por qué es tan aconsejable y cómo puede implementarla en su rutina.

¿Por qué se recomienda reiniciar el celular cada semana?

De acuerdo con el Centro de Colaboración en Ciberseguridad de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, se recomienda reiniciar el celular cada semana, y la razón sería la prevención de que se adquiera un malware no persistente o ‘fileless malware’, que es conocido por operar en la memoria RAM del dispositivo y no dejar rastro en el almacenamiento permanente, ya que desaparece cuando el sistema se reinicia sin dejar rastros.

Por ese motivo, aunque esta práctica no elimina un malware que ya esté alojado en el sistema, sí podría generar una barrera temporal contra ataques y otras actividades maliciosas de las que puede llegar a ser víctima. ¿Ya conocía este ‘truco’?

Así también, entre las otras recomendaciones que hace la entidad se incluye desactivar los servicios de ubicación cuando no los necesite, actualizar frecuentemente las aplicaciones para mantener el celular protegido y no conectarse a redes Wi-fi públicas cuando no sea necesario, ya que así estaría poniendo en riesgo la información de su teléfono móvil.

Señales que le indican que su celular puede estar intervenido

Hay algunas características particulares que indicarían que su teléfono está siendo intervenido o tiene un virus. Por ese motivo, a continuación le dejamos algunas de las más frecuentes:

Escuchar sonidos inusuales durante sus llamadas telefónicas, como voces o clics.

Tener un consumo de datos inusual.

Se reduce el rendimiento de la batería, ya que existen aplicaciones de robo de información que actúan en segundo plano y descargan el celular.

Aparece una aplicación en su celular que usted no instaló. En este caso, deberá desinstalarla de inmediato.

A su vez, otra de las maneras más efectivas es yendo al apartado de ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ de su teléfono y allí buscar el botón de ‘Desvío de llamadas’, donde le saldrá la información sobre si las llamadas se están desviando, con qué frecuencia y el número exacto al que se están desviando.

