Estos son los 5 mejores discos de Slipknot, según su vocalista, Corey Taylor

Corey Taylor, vocalista de Slipknot, se ha convertido en una de las voces más históricas, tanto del metal, como de la música en general, gracias a su talento indudable detrás del micrófono.

A partir del éxito de este artista, Slipknot, banda a la que pertenece, también ha crecido, al punto de estar entre las mejores de los últimos 20 años.

En forma de pequeño análisis a su trayectoria, Taylor escogió los 5 mejores discos de Slipknot, y aquí les contamos los elegidos.

Los 5 mejores discos de Slipknot, según Corey Taylor

Slipknot ha logrado acumular una trayectoria bastante extensa, durante la cual han sido capaces de lanzar una buena cantidad de discos de estudio, pero también generar gran fanatismo en todo el mundo.

Gran muestra de esto fue la doble fecha de esta agrupación en Colombia, en un Movistar Arena repleto de fanáticos de esta banda.

Parte de este éxito fue resumido por Corey Taylor en solo 5 discos, en una charla con Vice en el año 2015. Allí el cantante resaltó estos lanzamientos, y los nombró como los mejores de la banda hasta aquel momento.

Cabe destacar que luego de esta entrevista, Slipknot lanzó 2 álbumes más: ‘We Are Not Your Kind’ y ‘The End, So Far’. Aun así, el análisis de Taylor de la trayectoria de la banda hasta aquel entonces es muy valioso.

El quinto en la lista fue ‘All Hope Is Gone’. Si bien el artista aclaró que tiene buena música, aseguró que no lo siente como un álbum, y que considera que es de sus menos favoritos en la banda.

El cuarto puesto de esta lista le correspondió a su lanzamiento de 2004, llamado ‘Vol. 3: (The Subliminal Verses)’. Este disco fue ampliamente reconocido, pero, Corey Taylor expresó que su voz no le gustó.

El cantante explica que intentó improvisar cosas nuevas, pero finalmente no fueron de su agrado. Entre las canciones de este disco se encuentra ‘Duality’.

El tercer puesto le correspondió a ‘Iowa‘ el de 2001, segundo en su catálogo musical. Según Taylor, este álbum guarda una gran cantidad de descontrol en sus grabaciones, por lo que es único.

Aun así, destaca que este disco pudo haber tenido más éxito, de no haber salido poco antes de los lamentables sucesos del 9/11. En su ‘tracklist’ una de las destacadas fue ‘Left Behind’.

La pérdida de Paul Grey y el resurgimiento

El penúltimo puesto fue para ‘The Gray Chapter’. Este disco fue marcado por la pérdida previa Paul Grey, bajista de la banda, e incluso Taylor asegura que muchos críticos pensaron que sería el final de Slipknot.

Aun así, este disco cumplió con las expectativas, y además tiene una canción que rinde homenaje a Grey como lo es ‘Goodbye’.

Finalmente, el disco de Slipknot favorito de Corey Taylor es su álbum homónimo. Esta producción salió en 1999 y revolucionó el mundo del metal con canciones como ‘(sic)’.

El cantante lo recuerda con cariño, en especial por ser el inicio de este extenso camino, en el que Slipknot ha dominado el mundo con su música.