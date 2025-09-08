Este es el mejor baterista de la historia para Lars Ulrich

Lars Ulrich es sin lugar a duda una de las figuras más representativas del heavy metal a nivel mundial. Cofundador de Metallica, el músico ha sido el motor rítmico de la banda desde su formación en 1981 y ha construido el sonido potente de las canciones de la agrupación a través de sus golpes en la batería.

A lo largo de su extensa carrera, no solo ha demostrado ser un músico influyente, sino también un apasionado de la música. Su estilo, marcado por la energía y el enfoque en el ritmo como elemento narrativo, ha sido clave en clásicos como Master of Puppets, Enter Sandman y One.

Sin embargo, Ulrich no se limita a su propio talento, pues, en diversas ocasiones, el baterista ha demostrado ser un profundo admirador de la música y con ello del trabajo que hacen otros artistas y colegas.

Aunque es considerado uno de los bateristas más importantes del metal moderno, Lars Ulrich no duda en reconocer el talento de otros grandes músicos. En distintas entrevistas ha mencionado su admiración por colegas que lo inspiraron desde joven. De hecho, durante un programa de radio en Estadios Unidos reveló quién es, para él, el mejor baterista de todos los tiempos.

El mejor baterista de todos los tiempos, según Lars Ulrich

Durante una aparición en el programa de Howard Stern en Sirius XM, Lars Ulrich opinó sobre la gran pregunta de ¿quién es el mejor baterista de la historia, John Bonham o Neil Peart? A pesar de la dificultad de elegir entre dos leyendas, el baterista de Metallica se atrevió a contestar.

Ulrich habló con respeto y admiración sobre ambos músicos. Mencionó su primer contacto con Neil Peart, baterista de Rush, a quien conoció en los años 80. Recordó cómo, siendo muy joven, pudo hablar con él por teléfono sobre técnicas y equipo.

También aprovechó para destacar a otros nombres que no estaban en la discusión, como Ian Paice de Deep Purple y Phil Rudd de AC/DC, bateristas que también influyeron en su estilo.

Pero al final, cuando tuvo que tomar una decisión, Lars Ulrich eligió a John Bonham, baterista de Led Zeppelin. “Entre Neil y entre John –sin faltar al respeto– tendré que ir con John Bonham”, declaró.

Para Ulrich, Bonham representa la fuerza, el groove y la creatividad que marcaron un antes y un después en el rock. Su forma de tocar no solo inspiró a generaciones, sino que estableció un nuevo estándar para los bateristas que vinieron después. Y aunque la elección fue difícil, Ulrich no dudó en elegir a John como el mejor de todos.