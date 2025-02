Estas son 3 las joyas ocultas de AC/DC que todos los amantes del rock deben escuchar

A lo largo de su carrera, AC/DC ha lanzado álbumes legendarios que han definido el sonido del rock. Discos como High Voltage (1976), Highway to Hell (1979), Back in Black (1980) y The Razors Edge (1990) han marcado generaciones con verdaderos himnos como «Thunderstruck», «You Shook Me All Night Long» y «Highway to Hell».

Sin embargo, aunque AC/DC cuenta con un repertorio plagado de éxitos, no todas sus canciones han alcanzado la misma popularidad. Entre sus álbumes existen verdaderas joyas ocultas que, si bien no fueron grandes éxitos comerciales, deberían ser escuchadas por cualquier amante del rock.

Tres joyas ocultas de AC/DC

Aunque AC/DC es conocido por sus grandes clásicos, su discografía también esconde temas menos reconocidos que son una muestra de su esencia rockera. Aquí le presentamos tres canciones que, si aún no ha escuchado, debería agregar en su playlist de inmediato.

«Gone Shootin’» (Powerage, 1978)

Este tema encapsula a la perfección el sonido crudo y sin adornos de Powerage, uno de los álbumes más infravalorados de AC/DC. Con una vibra más relajada pero igual de potente, «Gone Shootin’» destaca por su ritmo pegajoso y su ejecución impecable de guitarras, en la que Malcolm y Angus Young despliegan su gran talento.

«Bedlam in Belgium» (Flick of the Switch, 1983)

Dentro del disco Flick of the Switch, uno de los más crudos de AC/DC, se encuentra esta joya inspirada en un incidente real ocurrido en Bélgica, cuando la banda casi fue arrestada en pleno concierto. «Bedlam in Belgium» es una canción llena de energía con una interesante historias detrás.

«Can’t Stand Still» (Stiff Upper Lip, 2000)

Si bien Stiff Upper Lip marcó el regreso de AC/DC a sus raíces, «Can’t Stand Still» es una de esas canciones que pasaron desapercibidas, pero que tienen el mismo poder que cualquier clásico del grupo. Este tema demuestra que, incluso después de décadas en la industria, AC/DC seguía entregando rock de calidad sin perder su identidad.