Esta habría sido la reacción de Axl Rose al fallecimiento de Kurt Cobain

Axl Rose y Kurt Cobain son dos de los nombres más grandes de la historia del rock. Ambos ‘frontman’ llegaron a conquistar la industria en tiempos similares, gracias a su talento, estilo y energía en los escenarios.

Lamentablemente, uno de ellos no pudo seguir cautivando a su público desde hace muchos años, a causa de su triste fallecimiento, como es el caso de Kurt Cobain.

Más noticias: La canción de Guns N’ Roses que Axl Rose se arrepiente de haber escrito; fue una trampa

Si bien ambos tuvieron algunos choques en público, una fuente cercana a Guns N’ Roses para 1994 reveló que Axl fue bastante afectado por el fallecimiento de Cobain.

Así habría reaccionado Axl Rose al fallecimiento de Kurt Cobain

El 5 de abril de 1994 el mundo del rock fue estremecido con la lamentable noticia de que Kurt Cobain, líder de Nirvana, había fallecido en Seattle.

Esto claramente conmovió a sus compañeros de banda, pero también a todos aquellos que en algún momento compartieron escena con Cobain, incluido Axl Rose.

Para aquel entonces, Guns N’ Roses y Nirvana vivían una gran rivalidad y disputa fuera de los escenarios. Tanto Rose como Cobain protagonizaron varios ataques entre si.

Aun así, varios aseguran que

De hecho, esta teoría también fue mencionada por Bryn Breidenthal, publicista de Geffen Records, disquera de Guns N’ Roses, en el libro de 2011 ‘Everybody Loves Our Town : An Oral History of Grunge’.

En este libro se toca la muerte de Cobain, y la forma en que Axl reaccionó a esta noticia. Breidenthal dijo lo siguiente:

«Lo primero que hice fue llamar a Axl, porque temía la forma en que las noticias lo podían impactar. Él era una montaña rusa de emociones, temía que Axl se lastimara a si mismo. Sintió las cosas muy profundamente, él realmente sintió una conexión real, incluso cuando no había conexión del otro lado. Creo que tenía gran empatía por Kurt».

Más noticias: ¿Qué es ‘Smells Like Teen Spirit’? Significado y traducción del enorme éxito de Nirvana

Breidentahal afirmó estuvo en el teléfono con Axl hasta las 3 de la mañana, pero que no recuerda con exactitud lo que se dijo.

La mujer asegura también que al colgar estuvo temblando, ya que fue una conversación donde hubo mucha energía.

Lo que quedó demostrado con el tiempo es que Axl era un gran fanático de Nirvana, al punto de utilizar merch de esta banda, y tiempo después tener cierta amistad con Dave Grohl.