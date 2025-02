Esta es la mejor canción para escuchar Metallica por primera vez; no es ‘Master of Puppets’

Metallica es, sin dudas, una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia de la música. Esta legendaria agrupación del metal ha sido capaz de construir una gran cantidad de éxitos, a lo largo de su trayectoria.

Ya sea desde la época del ‘Kill ‘Em All’, o en la actualidad, Metallica ha logrado acumular millones de fanáticos alrededor de todo el mundo.

Sin embargo, aún hay muchas personas que no se han unido al ‘headbanging’ de James Hetfield y compañía, y aquí les vamos a recomendar la mejor forma de hacerlo.

¿Cuál es la mejor canción para empezar a escuchar a Metallica?

Gracias a la amplia fama que posee esta agrupación, son millones y millones las personas que han escuchado hablar sobre Metallica.

Este reconocimiento hace que muchas de sus canciones sean consideradas como himnos, e incluso, se sea difícil escoger una como la favorita para los fanáticos de la banda.

En caso de que desee escuchar a Metallica por primera vez, es probable tener algunas dudas, en especial en lo que se refiere a la canción por la cual empezar.

La primera impresión es de las cosas más importantes, y más si se trata de música.

Claramente, ante un catálogo tan amplio, y una carrera tan plagada de éxito, es difícil escoger una canción como la mejor.

Sin embargo, en este caso, vamos a pedir ayuda a Gemini, la IA de Google que analizó las canciones de Metallica, e incluso escogió la mejor para principiantes.

De acuerdo con esta tecnología, la mejor opción para empezar a escuchar a Metallica es ‘Enter Sandman’.

Este legendario éxito que pertenece al ‘Black Album’ posee gran fama y reconocimiento, lo que lo hace incluso uno de los mejores éxitos en la historia del metal, tanto en su división thrash, como en general.

Según Gemini, ‘Enter Sandman’ es la mejor opción, gracias a su ritmo pegadizo, y su letra icónica. Esto puede hacer que se enganche rápidamente con el estilo de la banda.

Si bien la elección fue clara, la IA también se animó a dar algunas alternativas. Entre ellas les mencionamos ‘Nothing Else Matters’, o incluso ‘For Whom The Bell Tolls’.