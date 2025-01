Esta es la canción más pesada en la historia del rock; es considerada un clásico de la música

El rock es uno de los géneros más reconocidos en la historia de la música. Este estilo sonoro acumula una extensa trayectoria de éxitos que nos han unido por años, y que han acumulado a millones de fanáticos en todo el mundo.

Con el paso del tiempo, han sido cada vez más las bandas o artistas que han experimentado dentro de este género, aportando novedades a un género que ya es bastante amplio.

Más noticias: ¿Quién es el mejor baterista de rock en la historia? Esto reveló la IA: hubo polémica

De hecho, dentro del propio rock hay varios estilos que pueden variar en su estilo o composición. Algunos de ellos pueden ser el hard rock, el indie rock, o incluso el rock alternativo.

¿Cuál es la canción más pesada del rock?

A partir de esta variedad presente dentro del mismo rock, el gusto puede variar según el estilo que quiera explorar cada amante a la música.

Sin embargo, uno que vale la pena resaltar y que incluso posee una gran cantidad de seguidores es el hard rock.

Por ello, para celebrar la existencia de uno de los estilos rockeros que más ‘headbanging’ le ha aportado al mundo, les hablaremos sobre la canción más pesada en la historia del rock.

Claramente al hablar del rock muchos piensan que se trata de un género rudo y pesado. De cierta manera puede haber algo de razón, por lo que la cantidad de canciones que pertenecen al estilo ‘hard’ puede ser incontable.

Esto hace que escoger la canción más pesada en la historia del rock sea algo sumamente subjetivo. Aun así, para simplificar esta tarea, hemos optado por consultar a la IA de Google, Gemini.

Esta tecnología nos dio una respuesta concreta, a partir del análisis de varios factores como lo puede ser el tempo, la letra de las canciones o los ritmos de los instrumentos.

Más noticias: ¿Por qué Aerosmith es la banda de rock más exitosa de todos los tiempos? Su apasionante historia

A partir de esto, la IA escogió como la ganadora de esta distinción a ‘Helter Skelter’ de los Beatles, una canción que es considerada un auténtico clásico del rock y de la música.

Lennon, Harrison, McCartney y Ringo dieron una gran muestra de su versatilidad en aquel momento, con una canción que incluso para muchos tiene ciertos elementos del heavy metal.

En menciones de honor la IA también resaltó ‘Whole Lotta Love’ de Led Zeppelin, ‘Ace of Spades’ de Motörhead y ‘Killing in the Name’ de Rage Against the Machine’.