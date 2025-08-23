El metal es sin lugar a duda uno de los géneros más enérgicos e influyentes de la escena musical. Desde el heavy metal clásico, caracterizado por su riffs poderosos, hasta el black metal, este género suele contar con cantantes que destacan por sus voces agudas o guturales.

Desde sus inicios, en la década de los años 60, el metal ha estado dominado en su mayoría por vocalistas masculinos. Voces como la de Ozzy Osbourne, Bruce Dickinson, Ronnie James Dio, James Hetfield han destacado en este género musical.

Sin embargo, la historia del metal también está llena de talentosas mujeres que han dejado una huella imborrable y que han elevado el nivel del metal con sus increíbles voces. Algunas de las cantantes más reconocidas incluyen a Tarja Turunen, la emblemática voz de Nightwish; Doro Pesch, conocida como la “reina del metal”; Lzzy Hale, líder de Halestorm; y Angela Gossow, exvocalista de Arch Enemy.

Otras grandes voces como Sharon den Adel (Within Temptation), Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Simone Simons (Epica) y Alissa White-Gluz (Arch Enemy, The Agonist) han demostrado que las mujeres pueden no solo participar, sino dominar en este género.

La mejor cantante de metal, según la IA

Así como es difícil decir a ciencia cierta quién es el mejor vocalista o agrupación del metal, también lo es a la hora de escoger a la mejor voz femenina de dicho género. La respuesta siempre será subjetiva y dependerá, en gran medida, de los gustos musicales de cada persona.

Sin embargo, para tener una respuesta aproximada, el portal ‘Indiehoy’ le preguntó a ChatGPT por quién sería la mejor cantante de metal. Según el chatbot de inteligencia artificial hay varias candidatas en las destacan nombres como el de Tarja Turunen, Doro Pesch, Lzzy Hale, Angela Gossow, entre otras.

Finalmente, para ChatGPT, la mejor cantante de metal es Floor Jansen, la artista nerrlandesa que actualmente lidera la banda de metal sinfónico Nightwish. Asimismo, la vocalista es recordada por participar en otras agrupaciones como After Forever y ReVamp

La versatilidad vocal de Jansen es una de las razones que la colocan en la cima del ranking. Con un registro de soprano, es capaz de adaptarse a diversos estilos, desde rock y pop hasta metal sinfónico y gutural, sorprendiendo a su público en cada actuación.