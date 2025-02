El significado detrás de ‘Dilemma’, el gran éxito de Green Day nominado a los Grammy

‘Dilemma’ de Green Day fue uno de los mayores éxitos del rock en el pasado 2024. Esta canción se convirtió en una de los favoritas de varios fanáticos de esta banda, la cual sigue siendo tendencia en la actualidad.

Liderados por Billy Joe Armstrong han lanzado una cantidad inmensa de éxitos a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, justamente uno de los más recientes es ‘Dilemma’.

Más noticias: ¿Green Day vendrá a Colombia? Estas serían las posibilidades de verlos en 2025

En este caso, y para aprovechar su nominación a los premios Grammy, les contaremos el significado de esta canción.

‘Dilemma’, la aparición de Green Day en los Grammy

Después de 4 años sin grandes producciones, Green Day inició el 2024 por todo lo alto con el lanzamiento de ‘Saviors’.

Este álbum contó con más de 10 canciones que resultaron bastante destacadas, y que mostraron que la banda sigue con mucho para dar a sus fanáticos.

Sin embargo, hubo una canción que destacó tanto para los fans, como para la crítica encargada de grandes premios musicales.

Esta fue ‘Dilemma’, la quinta del ‘tracklist’, destacada no solo por su éxito en poco más de 3 minutos, sino también por su nominación a los premios Grammy.

El éxito de Green Day fue nominado a mejor canción de rock, donde también compite con otros 4 éxitos innegables del año.

‘Dilemma’ comparte categoría con ‘Beautiful People (Stay High)’ de The Black Keys, ‘Broken Man’ de St. Vincent, ‘Dark Matter’ de Pearl Jam, y ‘Gift Horse’ de IDLES.

En cuanto a su significado, ‘Dilemma’ que habla sobre adicciones, y la forma en que estas pueden llegar a afectar a los seres humanos, en especial si se trata del alcohol.

Armstrong con su voz narra la experiencia de un alcohólico que pasó por rehabilitación, y que volvió a esta adicción.

Más noticias: Green Day compartió escenario con Billie Eilish en el FireAid Benefit Concert; así fue su show

Para mayor entendimiento de las referencias presentes en la letra, les dejamos su traducción en español.

Letra de ‘Dilemma’ en español

Bienvenido a mis problemas

No es una invitación

Este es mi dilema

Y es mi obsesión

Estaba sobrio, ahora estoy borracho de nuevo

Estoy en problemas y enamorado de nuevo

No quiero ser un hombre muerto caminando

Bienvenido a mi pesadilla

Donde los sueños desaparecen

Sentado en rehabilitación

Sintiéndome como una rata de laboratorio

Días extraños están aquí de nuevo

Y se está volviendo más extraño

Aquí está a todos mis problemas

Solo quiero beber el veneno

Estaba sobrio, ahora estoy borracho de nuevo

Estoy en problemas y enamorado de nuevo

No quiero ser un hombre muerto caminando

Estaba sobrio, ahora estoy borracho de nuevo

Estoy en problemas y enamorado de nuevo

No quiero ser un hombre muerto caminando

Oh, por qué? Cuando me duermo esta noche

En el ala, y la oración, Oh, por qué?

Por la desesperación y la obsesión en ti

Estaba sobrio, ahora estoy borracho de nuevo

Estoy en problemas y enamorado de nuevo

No quiero ser un hombre muerto caminando

Estaba sobrio, ahora estoy borracho de nuevo

Estoy en problemas y enamorado de nuevo

No quiero ser un hombre muerto caminando