¿El modo incógnito no es tan oculto? Así puede navegar en internet sin dejar rastro

Una de las herramientas más populares para intentar navegar sin dejar huella es el modo incógnito, presente en navegadores como Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari. Este modo impide que el navegador guarde el historial de navegación, las cookies y la información ingresada en formularios. En teoría, al cerrar la ventana de incógnito, toda esta información desaparece del dispositivo.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que este modo no garantiza el anonimato total. Aunque protege la actividad a nivel local, es decir, otros usuarios del mismo dispositivo no podrán ver lo que se hizo, no impide que terceros como los proveedores de servicios de internet, los administradores de red o incluso los propios sitios web sigan rastreando la navegación.

Mire también: ¡Qué no lo pillen! Le enseñamos a borrar el historial de Google con su celular

La dirección IP permanece visible, y técnicas como la huella digital del navegador pueden seguir identificando a los usuarios, incluso sin cookies.

De hecho, investigaciones y demandas recientes han demostrado que compañías como Google han podido recolectar datos incluso cuando los usuarios navegaban en modo incógnito, lo que pone en evidencia las limitaciones reales de esta herramienta.

¿Cómo navegar sin dejar rastro?

Aunque el modo incógnito puede servir para ciertas situaciones, no es la opción más segura si lo que se busca es verdadera privacidad en línea. Aquí algunas alternativas más eficaces:

1. VPN (Red Privada Virtual)

Una VPN cifra todo el tráfico de internet y oculta la dirección IP real del usuario. De esta forma, los sitios web solo ven la IP del servidor VPN, no la del dispositivo original. Esto añade una capa robusta de seguridad frente a rastreadores, ISPs y administradores de red. Es importante elegir un proveedor confiable que no guarde registros.

Le puede interesar: ¿Adiós a WhatsApp? Este es el nuevo sistema de mensajería que funciona sin internet

2. Servidores Proxy

Los proxies también ocultan la IP real del usuario al funcionar como intermediarios entre el dispositivo y el sitio web. Sin embargo, a diferencia de una VPN, no cifran la conexión, por lo que son menos seguros, aunque pueden ser útiles para una navegación rápida y más privada que el modo incógnito.

3. Buscadores privados

Motores de búsqueda como DuckDuckGo o StartPage no rastrean las búsquedas ni almacenan datos del usuario, a diferencia de Google, lo que los convierte en opciones más seguras para quienes buscan anonimato.

Consejos extra para mayor privacidad: