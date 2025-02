El aterrador significado de la palabra zombi: su origen supera la ficción y es escalofriante

El 4 de febrero se celebra el Día del Orgullo Zombi o Zombie. Es un ocasión para dar rienda suelta a todos aquellos fans de la temática zombie, ya sean libros, películas, series, cómics y videojuegos, protagonizados por muertos vivientes.

Sin embargo no todo es ficción, el origen de los zombis viene de la cultura popular en Haití donde existen rituales de zombificación. Se trata de un modo de venganza hacia algunas personas o para sacar del poder a ciertos personajes públicos.

Estos rituales que convierten a las personas en muertos vivientes se hacen con ciertas sustancias tóxicas y están relacionados con el vudú, que fue declarado religión oficial en el Haití en 1987.

La palabra «zombi» viene del término Kongo «nzambi», que se traduce como «espíritu de una persona muerta». En Haití, el concepto se fusionó con las prácticas religiosas del vudú, añadiendo misterio y temor. Esta conexión con la espiritualidad y la vida después de la muerte muestra que el interés por estos seres míticos es tan antiguo como la propia humanidad. Podrían existir los zombies si consideramos la dimensión cultural y mística del término, pero desde una perspectiva material, su existencia sigue siendo imposible.

Películas sobre Zombies

A medida que las historias de muertos vivientes se propagaron, el término «zombi» adquirió nuevas connotaciones en la cultura popular occidental. Las primeras películas, como ‘White Zombie’ de 1932, mostraban al zombi como un ser sin alma, controlado por fuerzas externas. Esta representación reforzó la imagen del zombi como símbolo del miedo a perder el control sobre el propio cuerpo y la propia voluntad.

Desde los años 70, los zombis han evolucionado para reflejar los miedos de cada época. En ‘Dawn of the Dead’ (1978), Romero usó el apocalipsis zombi como una crítica al consumismo, mientras que en los 2000 películas como ’28 Days Later’ (2002) y el remake de ‘Dawn of the Dead’ ‘(2004) reintrodujeron a los zombis veloces, aumentando la sensación de desesperación y caos.

Sin duda alguna, uno de los hitos más importantes que todo fan de los zombies conoce es el videoclip Thriller de Michael Jackson, donde los muertos vivientes salían de sus tumbas para bailar a un ritmo eléctrico y pegadizo. Estrenado en el año 1983, el video cuenta con más de 400 millones de reproducciones.

Actualmente los no muertos protagonizan videojuegos, series de televisión, películas y hasta festivales de cine, para el orgullo de sus millones de fans.

Sería muy tedioso enumerar la cantidad de material que habla de zombis en el mundo, pero podemos nombrar unas cuantas.

Un videojuego: Resident Evil.

Una película: Guerra Mundial Z.

Una serie de TV: The Walking Dead.

Hoy es el día perfecto para celebrar el día del Orgullo Zombie ,aunque se comenzó a celebrar en los estados unidos ya a traspasado fronteras y los amantes del género salen a la calle disfrazados para protagonizar su propia película de terror zombie, como un acto lúdico lleno de diversión, gemidos lastimeros, sangre y vísceras.