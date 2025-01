Día Internacional de The Beatles: estas serían sus mejores y peores canciones, según la IA

Este 16 de enero se celebra, nada más y nada menos que, el Día Internacional de los Beatles. En un día como hoy, los fanáticos del rock aprovechan para resaltar la labor de esta histórica agrupación.

Para nadie es un secreto el talento que compartían Ringo, McCartney, Lennon y Harrison. Sin embargo, su legado si ha llegado a ser sorprendente, al punto de seguir vigente a día de hoy.

Sus fanáticos conmemorarán dicho legado el día de hoy, y por ello, desde Radioacktiva les traemos las que serían las mejores y peores canciones de esta histórica agrupación.

Las mejores canciones de los Beatles, según la IA

Para nadie es un secreto lo extenso que es el catálogo musical de los Beatles. Esta banda posee grandes éxitos que son considerados himnos inolvidables del rock y la música en general.

A lo largo de su trayectoria, esta banda fue capaz de componer una cantidad inmensa de canciones que son innegablemente históricas.

Aun así, como toda banda, los Beatles pueden tener sus puntos altos y sus puntos bajos. Al tratarse de una agrupación tan reconocida y destacada, elegir sus mejores y peores canciones es sumamente complejo.

Esto puede ser bastante relativo, sin embargo, para simplificar esta tarea hemos optado por consultar a Gemini, la reconocida IA de Google.

Esta tecnología analizó varios elementos, y nos dio las mejores y las peores canciones en la historia de los Beatles.

En el caso de lo más destacado en el catálogo de los Beatles, la IA destacó 4 categorías, de acuerdo a lo que desee disfrutar de la banda.

Según esta tecnología, hay 4 canciones que pueden ser destacadas, de acuerdo a si quiere empezar a escuchar la banda, si desea profundizar, experimentar, o cantar a todo pulmón.

En el primer caso, la canción a destacar fue ‘I Want to Hold Your Hand’, una canción lanzada en 1964, con un álbum llamado ‘Meet The Beatles!’.

En el resto de casos las seleccionadas fueron las siguientes:

Para profundizar: ‘Yesterday’ (1965)

Para experimentar: ‘Strawberry Fields Forever’ (1967)

Para cantar a todo pulmón: ‘Hey Jude’ (1968)

Los puntos bajos de su catálogo

Si bien, en su gran mayoría destacan las buenas canciones de los Beatles, esta banda, como cualquier otra, también tiene algunos puntos bajos en su catálogo.

Ellas pueden ser adoradas por algunos, aunque hay algunos casos puntuales, en los cuales algunas canciones pueden ser menos destacadas que otras.

De acuerdo con la IA, hay 4 en concreto, las cuales por ciertas razones pueden ser menos resaltadas.

Estas son:

‘Yellow Submarine’

‘Ob-La-Di, Ob-La-Da’

‘Maxwell’s Silver Hammer’

Run for Your Life’

Algunas de ellas se debe a su temática, o incluso a las curiosidades que posee en su letra.

Más allá de estas elecciones, es importante resaltar que es una temática ampliamente relativa, e incluso, esto no resta en lo absoluto la brillantez de los Beatles como banda en la historia del rock y la música.