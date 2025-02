Dayseeker confirma concierto en Bogotá: ¿Cuándo y dónde será?

Colombia es uno de los sitios escogidos por Dayseeker, una de las bandas más de representativas del post-hardcore. Van a visitar México, Brasil y acá les contamos todos los detalles.

El grupo estadounidense conformado por Rory Rodriguez (vocalista), Gino Sgambelluri (guitarrista), Ramone Valerio (bajista) y Mike Karle (baterista), anunció a través de sus redes sociales en el 2024 que iba a tener la oportunidad de visitar a sus fanáticos en este lado del mundo junto a la banda Ran City Drive.

La banda tuvo un impacto relevante cuando lanzó su disco ‘Sleeptalk’ en 2019 y se dieron a conocer canciones como ‘Burial Plot’ y el más grande éxito que tienen hasta el momento, que precisamente da el nombre al álbum.

Posteriormente mantuvo su popularidad en las nuevas bandas del post-hardcore alrededor del mundo con su disco ‘Dark Sun’,lanzado en 2022 con canciones como ‘Without Me’, ‘Neon Grave’ y ‘Cryin While You’re Dancing’. Desde allí dieron paso para ser reconocidos como la banda de apertura con grupos más reconocidos como Silverstein.

En este 2025 confirmaron su participación en festivales como el Inkcarceration, juntos a agrupaciones como Slipknot, Falling In Reverse, Marilyn Manson, Three Days Grace, Five Finger Death Punch entre las más importantes.

La fecha escogida para Bogotá será el martes 11 de marzo en Ace Of Spades, prometiendo que será una noche única para sus fanáticos en Bogotá y donde quiere tener mayor impacto en el público hispanohablante.

Así será su gira por Latinoamérica:

Marzo 6 – Monterrey, México – Café Iguana

Marzo 7 – Guadalajara, México – Foro Independencia

Marzo 8 – Ciudad de México, México – La Maraka Salón

Marzo 11 – Bogotá, Colombia – Ace Of Spades Club

Marzo 13 – Santiago, Chile – Teatro Telethon

Marzo 14 – Buenos Aires, Argentia – Uniclub