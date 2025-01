David Gilmour de Pink Floyd reveló cuál es la mejor canción de los años 90

David Gilmour, el legendario guitarrista y vocalista británico, es considerado como una de las figuras más icónicas del rock progresivo. El músico es reconocido a nivel mundial por haber sido parte de la

El músico británico fue pieza clave en Pink Floyd, en donde participó activamente de la creación de álbumes que redefinieron el rock de aquella época, como ‘The Dark Side of the Moon’, ‘Wish You Were Here’ y ‘The Wall’.

Su estilo único de tocar la guitarra, combinado con su talento para la composición, lo posicionaron como uno de los músicos más influyentes de su generación. Además de su trayectoria con Pink Floyd, Gilmour también desarrolló una exitosa carrera como solista que consolidó aún más su legado artístico.

La mejor canción de los años 90, según David Gilmour

Los años 90 fueron una época de grandes cambios y evoluciones en la industria musical. Mientras nuevas bandas y estilos emergían, también surgieron canciones que luego se convirtieron en clásicos atemporales. En este contexto, David Gilmour encontró una pieza que, para él, destaca entre las demás como la mejor canción de aquella década.

El exintegrante de Pink Floyd reveló que su canción favorita de los años 90 es. Este tema pertenece al álbum conceptual The Future (1992), que obtuvo un gran éxito, alcanzando el estatus deEn el año 2000, Gilmour confesó que dedicó mucho tiempo a analizar las letras de esta canción.

La conexión de Gilmour con la música de Leonard Cohen no se limita a “Closing Time”. En 2003, durante su participación en el programa Desert Island Discs de la BBC Radio, el guitarrista seleccionó otra canción del mismo álbum, “Anthem”, como una de las pistas que llevaría consigo a una isla. Además, no dudó en definir a Cohen como uno de sus “artistas favoritos” de todos los tiempos.