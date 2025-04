¿Cuándo se va a jugar el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional? Dimayor reveló las fechas

Dos de los equipos más grandes de Colombia tienen todo listo para enfrentarse y demostrar cuál es el mejor, que va a pasar a la siguiente ronda siendo el líder de los ocho. Por eso, en las últimas horas, la Dimayor dio a conocer las fechas oficiales de varios de los enfrentamientos más complejos que podría tener el cuadro embajador en las próximas semanas.

Este no ha sido el mejor semestre para los hinchas azules, pues han tenido que ver cómo en varios de los encuentros deportivos se lesionan algunas de sus figuras más importantes, entre ellas Leonardo Castro, Mackalister Silva, Falcao García, Daniel Cataño, entre otros. Así que estos ‘cracks’, no han podido participar en los últimos encuentros deportivos, por lo que para algunos, estas han sido relevantes bajas en el equipo, teniendo en cuenta que no están jugando con todos los titulares de siempre.

Hasta ahora, no se conoce el tiempo exacto en el que los jugadores van a estar fuera del campo de juego, pues su incapacidad depende de la evolución médica que den a conocer los expertos. Sin embargo, en casos como el de Leo Castro, se dice que, aproximadamente, durante seis meses, podría estar sin jugar, debido a la gravedad de su lesión y a la recuperación que debe tener tras pasar por el quirófano.

Leer más: La millonaria cifra que aseguró Atlético Nacional tras golear en la Copa Libertadores

Por eso, Millonarios ahora tiene un gran reto por delante, teniendo en cuenta que se vienen varias fechas de clásicos, en donde va a enfrentar a varios de los equipos más grandes del Futbol Profesional Colombia. Además, parece que las bajas no serán un impedimento para ganar, pues en los últimos encuentros, los más jovenes han marcado, demostrando que tienen todo para lucir la camiseta azul.

¿Cuándo es el clásico Millonarios vs Nacional?

Nacional ha tenido un muy buen semestre, por lo que ha ganado importantes partidos de las últimas semanas y se está preparando para poder ganar en los torneos internacionales en los que está participando, donde ya tuvieron un debut de ensueño.

Pero, no pueden descuidar el torneo local, en donde se han quedado con la segunda posición con 24 puntos, al igual que América, quienes tienen menos goles en contra que Atlético Nacional. Estos dos equipos, en los próximos días, se van a encontrar con Millonarios, por lo que se vienen dos de los clásicos más importantes del FPC.

Seguir leyendo: La camiseta de Millonarios que puede comprar por menos de $70.000 y es totalmente original

Según dio a conocer la Dimayor, el clásico entre Millonarios y Nacional se va a jugar el próximo domingo 13 de abril del 2025, en el Estadio El Campín de Bogotá, por lo que la capital tendrá todo listo para poder quedarse con los tres puntos.

En el caso del partido contra el América de Cali, este se va a jugar el próximo miércoles 16 de abril del 2025 en el Estadio Pascual Guerrero a las 8:30 p.m., por lo que no será un encuentro nada fácil, teniendo en cuenta lo fuertes que son los diablos rojos en su ciudad.