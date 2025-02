Bring Me The Horizon hizo un cover de Oasis y no se lo puede perder; todos los lanzamientos de rock de esta semana

Con Bring Me The Horizon, Fito Páez, y otras bandas más. Esta es la nueva música recomendada de Radioacktiva.

BRING ME THE HORIZON

Después de haberse presentado con su gira ‘Post Human: Nex Gen‘ el año pasado en Latinoamérica y que tuvimos la posibilidad de verlos en el Movistar Arena de Bogotá, la banda de Oliver Sykes sorprendió a todo el mundo con un par de sencillos exclusivos en la plataforma Spotify con sus más recientes y populares Spotify Singles, en el que han participado bandas como Foster The People.

La primera es una versión alternativa de ‘YOUtopia’, en la cual combina tantos sonidos acústicos con beats electrónicos. En la segunda con la que sorprendió a todo el mundo, se trata del cover de ‘Wonderwall’ de Oasis con su propio estilo ligado a lo mejor del metalcore. Tanto así que Liam Gallagher, vocalista de Oasis, salió a reconocerlos en la red social X con palabras de emoción al escucharlas “I Fucking Love It”.

FITO PÁEZ

SNOW PATROL

El artista argentino que ya está confirmado para ser el headliner de la edición 2025 del Festival Cordillera, después de haber superado su accidente doméstico que hizo suspender momentáneamente su gira.lanza nueva canción llamada ‘’, lo que es el primer adelanto de lo que será su nuevo disco llamado ‘’. Una nueva exploración musical que se tendrá completo en el mes de marzo y lo que inicia un nuevo trabajo después de lo que fue el álbum reversionado de ‘’ con ‘

Con su álbum publicado ‘The Forest Is The Path’ que fue uno de los mejores trabajos musicales del 2024, Snow Patrol anunció a través de sus redes sociales que el disco tendrá una versión extendida. El primer lanzamiento significa el punto de partido de su nueva gira es la canción ‘But I’ll Keep Trying’ y se espera que salga el disco completo el próximo 13 de marzo, que además tendrá la intervención de Will Reynolds.

BAD SUNS

El recomendado de este fin de semana llega desde Woodland Hills, California. Bad Suns, banda conformada en el año 2010 y que actualmente tiene en su alineación a Christo Bowman, Gavin Bennett y Miles Morris. Llegan con su nuevo sencillo ‘Communicating’, el primer adelanto de su nuevo disco después de lo que fue el lanzamiento de su álbum ‘Apocalypse Whenever’.

Estos y muchos más lanzamientos, los pueden ir encontrando todos los fines de semana en nuestra página we.