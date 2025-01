Así va la tabla de posiciones de la Champions League; ya hay dos clasificados a los octavos

Este 21 y 22 de enero, se llevó a cabo una. Entre los partidos más destacados estuvieron el de Liverpool vs. LOSC, Benfica vs. Barcelona y PSG vs. Manchester City.

Por un lado, el Liverpool enfrentó al Lille Olympique Sporting Club (LOSC) en un partido que terminó con un marcador de 2-1. El club de Luis Díaz recibió al equipo francés en el estadio Anfield como parte de la séptima fecha del importante campeonato europeo.

Además de Luis Díaz, otros colombianos que disputaron esta fecha de la Champions fueron Juan Guillermo Cuadrado con el Atalanta y Jhon Jader Lucumí en el Bologna. El equipo de Cuadrado goleó al Sturm de Austria (5-0) mientras que el de Lucuní perdió ante el Borussia Dortmund (2-1).

Otro de los partidos más atractivos de esta jornada fue el protagonizado por Benfica y Barcelona. El encuentro, que se llevó a cabo en el Estádio da Luz en Portugal, terminó con un marcador de 4-5 luego de que el Barça lograra remontar el juego cuando iban perdiendo 4-2.

Para el cierre de la fecha, el Manchester City, que iba ganando 0-2 frente a PSG, terminó perdiendo con un marcador de 4-2. Este resultado lo deja prácticamente por fuera del repechaje.

Tabla de posiciones de la Champions League

Terminada la séptima y penúltima fecha de la primera fase de la Champions League, el Liverpool de Luis Díaz ratificó su liderato en la tabla de posiciones. Por su parte, el triunfo de Barcelona frente al Benfica le sirvió para subir al segundo puesto y sumar 18 unidades.

Así las cosas, hasta el momento, Liverpool y Barcelona son los dos únicos equipos clasificados a los octavos de final. Aunque pierdan el partido en la fecha 8 de la Champions, estos clubes ya tienen su boleto asegurado para la próxima etapa del campeonato.

Hasta el momento, con siete fechas disputadas, Liverpool es líder de la Champions League con 21 puntos, mientras que Barcelona ocupa el segundo con 18 unidades. El tercer puesto lo tiene Arsenal, el cuarto, Inter y el quinto, Atlético Madrid.

Liverpool – 21 puntos Barcelona – 18 puntos Arsenal – 16 puntos Inter – 16 puntos Atlético Madrid – 15 puntoslos Milán – 15 puntos Atalanta – 14 puntos Leverkusen – 13 puntos Aston Villa – 13 puntos Mónaco – 13 puntos Feyenoord – 13 puntos LOSC – 13 puntos State Brestois – 13 puntos Dortmund – 12 puntos Bayern – 12 puntos Real Madrid – 12 puntos Juventus – 12 puntos Celtic F.C. – 12 puntos PSV – 11 puntos Club Brujas – 11 puntos Benfica – 10 puntos PSG – 10 puntos Sporting Lisboa – 10 puntos Stuttgart – 10 puntos