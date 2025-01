Así quedó el calendario de la Liga BetPlay 2025-l ¿Cuándo se juega la primera fecha?

Mientras los diferentes equipos del FPC están ultimando detalles y concretando sus últimos fichajes de cara a la nueva temporada , la Dimayor compartió el calendario oficial con las fechas en las que se disputará la Liga BetPlay 2025-l, así como sus otros campeonatos masculinos como el Torneo, la Copa y la SuperLiga.

Después de haber realizado el sorteo para definir el fixture con los enfrentamientos de la primera jornada de la Liga BetPlay 2025-l, este martes 14 de enero, la Dimayor definió las fechas tentativas en las que se desarrollara el torneo más importante del FPC.

Le puede interesar: Este es el calendario completo de Millonarios para la Liga BetPlay 2025-I

En cuanto al sistema de competencia que regirá a la Liga durante este 2025, la Dimayor dio a conocer que se mantendrá la fase de todos contra todos (20 fechas) y en la mitad del calendario se añadirá la fecha de clásicos.

Asimismo, continúa el formato de cuadrangulares de ida y vuelta para definir a los dos finalistas del campeonato y la temporada cierra con las habituales finales para conocer al próximo ganador de la estrella.

Fechas de la primera temporada de la Liga BetPlay

A través de un comunicado oficial, la Dimayor confirmó que la Liga BetPlay iniciará el próximo domingo 26 de enero. Este día, se jugará la primera fecha del campeonato en donde se enfrentarán todos los equipos del FPC de la primera división.

Entre los encuentros más destacados de esta primera fecha de la Liga se encuentran los partidos entre Unión Magdalena vs. Millonarios, Santa Fe vs. Pereira, Junior vs. Cali y Nacional vs. Once Caldas.

Mire también: Revelan cuándo se jugará clásico Millonarios vs Santa Fe de la Liga BetPlay 2025-I

Posterior al inicio de la Liga, comenzará la serie por la Superliga BetPlay que será entre Atlético Nacional y Bucaramanga. El partido de isa se jugará el 29 de enero en Medellín, mientras que el de vuelta está programado para el 6 de febrero en la ciudad de los parques.

Una vez se armen los cuadrangulares de la Liga, los cuadrangulares semifinales se jugarían desde 1 hasta el 18 de junio. Luego, vendrían las finales que estarían programadas para el 22 y 28 de este mismo mes.

See more La Dirección Deportiva de la 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar el calendario oficial de competencias del primer semestre del 2025 👉 https://t.co/loKim6Mstg pic.twitter.com/gxNtES7EUa — DIMAYOR (@Dimayor) January 14, 2025

Primera fecha de la Liga BetPlay 2025-l

Águilas Doradas vs. La Equidad

Unión Magdalena vs. Millonarios

Santa Fe vs. Pereira

Alianza FC vs. Medellín

Nacional vs. Once Caldas

América vs. Llaneros

Fortaleza vs. Envigado

Junior vs. Cali

Boyacá Chicó vs. Bucaramanga

Tolima vs. Pasto