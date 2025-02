¡América, liderando! Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-l tras la segunda fecha

Este lunes 3 de febrero, se llevaron a cabo los dos últimos partidos de la segunda fecha de la Liga BetPlay 2025-l. Tras los juegos entre Deportivo Pereira vs. Alianza y Llaneros vs. Unión Magdalena, el campeonato más importante del FPC dio por terminada su segunda jornada y se

Entre los partidos más destacados de esta segunda jornada de la Liga se encuentran el de Santa Fe vs. Tolima (0-0), Pasto vs. Millonarios (0-1), La Equidad vs. Atlético Nacional (0-1), Deportivo Cali vs. Envigado (1-0) y Bucaramanga vs. América (0-4).

Le puede interesar: Así va la tabla de goleadores de Colombia tras anotaciones de Dayro Moreno y Bacca en la Liga

América de Cali es el equipo que más ha destacado en el inicio de esta nueva temporada de la Liga. En solo la primera fecha, el club caleño derrotó a Llaneros con un marcador de 4-3. Luego, los Diablos Rojos volvieron a destacar con una monumental goleada a Bucaramanga que terminó con un 0-4.

Hasta el momento, los dirigidos por Jorge da Silva suman 6 puntos de 6 posibles. Las dos victorias consecutivas frente a Llaneros y Bucaramanga, respectivamente, y los goles a favor llevaron a América de Cali a quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones de la Liga.

Por su parte, Atlético Nacional está de segundas en la tabla luego de ganar los dos primeros partidos frente a Once Caldas (4-0) y La Equidad (0-1). Al igual que América, el equipo paisa suma 6 puntos.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-l

Aunque hasta ahora se han disputado dos de las 20 fechas de la fase de todos contra todos de la Liba BetPlay 2025-l, con los primeros juegos se empezó a mover la tabla de posiciones de la competencia.

Hasta el momento, América de Cali, equipo que acabó de fichar a Juan Fernando Quintero, lidera la tabla con 6 puntos y 5 goles de diferencia. Por su parte, Atlético Nacional, actual campeón de la liga, está en la segunda posición con las mismas 6 unidades.

Mire también: Programación de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2025-l: fechas y horarios de los partidos

Por su parte, Millonarios está en el octavo lugar, pero porque no ha disputado aún el primer partido de la Liga frente a Unión Magdalena. Vale recordar que, dicho encuentro tuvo que ser aplazado debido al ataque que recibió el bus que transportó a los jugadores visitantes por parte de los hinchas del club samario.

América – 6 puntos Atlético Nacional – 6 puntos Medellín – 4 puntos Tolima – 4 puntos Santa Fe – 4 puntos Deportivo Cali – 4 puntos Llaneros – 3 puntos Millonarios – 3 puntos Boyacá Chicó – 3 puntos Once Caldas – 3 puntos Águilas Doradas – 2 puntos Junior – 2 puntos Alianza – 2 puntos La Equidad – 1 punto Deportivo Pereira – 1 punto Fortaleza – 1 punto Envigado – 1 punto Unión Magdalena – 0 puntos Pasto – 0 puntos Bucaramanga – 0 puntos