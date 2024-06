Video: ¡Quedó para la historia! Así fue el primer gol anotado en la Eurocopa 2024

Archivado en: •

La Eurocopa 2024 ya dio inicio, y con esto también un mes de junio que estará lleno de fútbol y emociones para los amantes de este deporte. El partido inaugural enfrenta a Alemania como anfitriona, ante la selección de Escocia en un auténtico choque de titanes.

Este encuentro ya ha dejado varias emociones. El marcador se abrió y los fanáticos del balompié pudieron gritar el primer gol de este torneo a cuenta de la selección de Alemania.

Mientras trascurrían los 10 minutos de la primera parte, el combinado alemán picó adelante en el marcador y selló la primera anotación de esta Eurocopa.

En este caso el encargado de poner en ventaja a su selección fue Florian Wirtz, el jugador que milita en el Bayer Leverkusen de la liga alemana.

Con esto el torneo inicia por todo lo alto, luego de ver una ceremonia de inauguración que emocionó a los miles de fanáticos presentes en el Allianz Arena, estadio del Bayern Munich.

El transcurso de esta jugada que quedará para la historia como el primer gol de la Eurocopa 2024 inició con un toque de Kimmich, quien finalmente dio la asistencia para la anotación final de Wirtz con un zapatazo de derecha ajustado al poste.

FLORIAN WIRTZ SCORES THE FIRST GOAL OF EURO 2024!

pic.twitter.com/ddqADq9Cek

— Janty (@CFC_Janty) June 14, 2024