VIDEO de Tom Hiddleston en aeropuerto de Bogotá, ¿Qué hace el actor de Loki en Colombia?

El reconocido actor británico Tom Hiddleston, mejor conocido por su papel de ‘Loki’ en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha causado revuelo en las últimas horas en redes sociales, especialmente luego de que se difundiera un clip en el que se le ve en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Es de resaltar que Hiddleston también se desempeña como productor de cine. Sin embargo, es más reconocido por su amplia variedad de papeles en diferentes producciones, entre las que se encuentran: ‘Kong: La Isla Calavera’, ‘La Cumbre Escarlata’, ‘Caballo de Guerra’, ‘El Rascacielos’, ‘Medianoche en París’, ‘Los Vengadores’, ‘Loki’, entre muchas otras.

Su llegada al país ha estado marcada por la incertidumbre, pues Hiddleston no se tomó fotos con quienes lo vieron en el Aeropuerto El Dorado, pues estaba fuertemente custodiado por autoridades y personal de Migración Colombia, lo que añade algo de misterio a su visita.

No obstante, no se salvó de que los lentes de cámaras aficionadas lo grababan mientras aguardaba aparentemente instrucciones hacia su destino final.

De acuerdo con diferentes rumores que han recorrido las redes sociales, el actor estaría en medio de la grabación de la segunda temporada de ‘The Night Manager’, donde protagoniza a ‘Jonathan Pine’.

Este rumor toma fuerza luego de que se conociera una fotografía de Georgi Banks-Davies, directora de la segunda entrega de ‘The Night Manager’, donde indica que la producción se está rodando en Colombia.

Looks like The Night Manager filming moved to South America! pic.twitter.com/cc9SMY3jUq

— Can I Essex His Summertime Serpent? (@havanesemom13) July 20, 2024