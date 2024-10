Series de Netflix que fueron canceladas en 2024; no tuvieron el éxito esperado

Las plataformas de streaming suelen anunciar los títulos de producciones que ya no continuarán, dejando en la mayoría de ocasiones la historia incompleta o con un final apresurado. Este es el caso de series como Sense8, Anne with an E, y Cómo conocí a tu padre.

Estas son las series que han sido canceladas por Netflix en lo que va de 2024, por lo que es probable que la plataforma de streaming sume más nombres a la lista.

That ’90s Show

Luego de dos temporadas y 26 episodios, la plataforma de streaming decidió cancelar la serie secuela de That ’70s Show, serie de finales de los 90, protagonizada por Topher Grace, Laura Prepon, Mila Kunis y Ashton Kutcher.

La serie se centra en Leia Forman, quien visita a sus abuelos Red y Kitty en Point Place, Wisconsin, creando un grupo de amigos con los jóvenes del lugar, igual que sus padres lo hicieron en los 70.

Ratched

La serie estrenada en 2020 confirmó finalmente en 2024 que quedaba cancelada luego de una temporada. Producida por Ryan Murphy y protagonizada por Sarah Paulson, Finn Wittrock, Cynthia Nixon y Jon Briones recibió 4 nominaciones a los premios Emmy. En principio, se había anunciado que la producción contaría con dos temporadas.

Obliterated

La serie fue cancelada luego de una temporada, a pesar de encontrarse durante seis semanas en el Top 10 de Netflix de series en inglés. La producción fue ideada por los mismos creadores de Cobra Kai, Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg y Josh Heald.

La serie trata sobre un equipo de las fuerzas especiales que debe neutralizar una bomba que aterroriza a Las Vegas, Estados Unidos. Tras cumplir con su misión se disponen a celebrar, pero, al poco tiempo descubren que se trataba de una bomba falsa. Por lo que deben enfrentar las consecuencias de la alocada celebración y encontrar la verdadera amenaza.

The Brothers Sun

La serie de ocho capítulos fue cancelada sin mayor explicación por parte de la plataforma de streaming. Se trata de una comedia negra, con tintes de acción y aventura. La sinopsis de la producción anuncia que la trama comienza «cuando el jefe de una poderosa tríada taiwanesa recibe un disparo de un misterioso asesino, su hijo mayor, Charles, se dirige a Los Ángeles para proteger a su madre, Eileen, y a su ingenuo hermano menor, Bruce, que ha estado completamente protegido de la verdad de su familia hasta ahora».

My Dad the Bounty Hunter

La serie animada fue cancelada luego de dos temporadas y 19 episodios. Protagonizada por Terry y sus hijos, Lisa y Sean, quienes descubren que su padre es un cazarrecompensas. Por lo que deciden embarcarse juntos en su próximo viaje por el espacio, disfrutando de múltiples aventuras.

Buying Beverly Hills

La serie que sigue a los agentes de bienes raíces y clientes de la multimillonaria agencia llamada The Agency, propiedad de Mauricio Umansky, fue cancelada luego de dos temporadas.

Dead Boy Detectives

La serie basada en los cómics de Neil Gaiman, que lleva su mismo nombre, y pertenece al universo de Sandman fue cancelada luego de una temporada. La historia sigue a Edwin Payne y Charles Rowdan, dos adolescentes que se encuentran luego de morir y crean una agencia de detectives paranormales.

Buying London

El reality protagonizado por Daniel Daggers, quien lidera un equipo de agentes inmobiliarios, fue cancelado luego de una temporada por la plataforma de streaming.