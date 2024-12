Rammstein lanzó documental sobre su gira de estadios 2019-2024; se puede ver GRATIS

Durante cinco años, la banda alemana llevó un espectáculo cargado de pirotecnia, luces y potencia sonora a estadios de todo el mundo, ofreciendo

Esta gira no solo consolidó a Rammstein como una de las bandas más impactantes en vivo, sino que también marcó un hito en la producción técnica y logística de espectáculos de gran escala. Fue tal la importancia del tour, que la agrupación alemana decidió registrar los momentos más importantes de este a través de un documental.

Le puede interesar: ¿Qué significa ‘Sonne’? Esta es la traducción de la famosa canción de Rammstein

El pasado 22 de diciembre, Rammstein lanzó un documental titulado “Behind The Scenes of the World Stadium Tour 2019-2024”. Esta producción de 54 minutos ofrece una mirada al detrás de escena de su gira, enfocándose en los esfuerzos de su equipo técnico para dar vida a un show de grandes proporciones.

¿De qué trata el documental de Rammstein?

A diferencia de otros documentales que se centran en las presentaciones en vivo, esta producción audiovisual retrata los aspectos técnicos y logísticos de la gira de Rammstein. Desde la construcción del gigantesco escenario y el diseño de luces y efectos pirotécnicos, hasta la compleja logística y coordinación de todo el equipo, el documental muestra todo lo que se necesitó para montar un espectáculo de esta magnitud.

«De 2019 a 2024, un equipo de video siguió la producción y se enfocó en los esfuerzos impresionantes de sus numerosos técnicos. Las imágenes proveen un detrás de escena auténtico y poderoso: de la construcción del escenario al diseño de luces y pirotecnia, logística e incontables tareas», se lee en la descripción del video.

Mire también: Estas son las 10 mejores canciones de nu metal; Rammstein y Linkin Park en la lista

Asimismo, agregan que «las imágenes proveen un detrás de escena auténtico y poderoso: de la construcción del escenario al diseño de luces y pirotecnia, logística e incontables tareas. Destaca la experiencia, la dedicación incansable, colaboración cercana y el sentido de responsabilidad que tiene una crew excepcional – cualidades esenciales para crear un show de esta magnitud”.

El documental “Rammstein – Behind The Scenes of the World Stadium Tour 2019-2024” ya está disponible para disfrutar de manera gratuita en el canal de YouTube de la banda.