“Qué pongan hu3vas”: hinchas de Santa Fe salieron con ‘piedra’ tras clásico contra Millonarios

Santa Fe recibió a Millonarios este 26 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín para dar cumplimiento al clásico capitalino. El equipo Cardenal, que jugó en condición de local, se enfrentó a los Embajadores como parte de la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-ll.

El clásico capitalino inició sobre las 8:00 p.m. de este martes. Ambos equipos llegaron a El Campín con el único objetivo de ganar para llevarse los tres puntos. Sin embargo, solo Millonarios logró llevarse la victoria con apenas un único gol.

Aunque tanto Santa Fe como Millonarios salieron al campo de juego con la idea de ganar, el equipo Embajador logró nominar el partido la mayor parte del tiempo. El equipo de Radamel Falcao demostró superioridad y como prueba de ello llegó el triunfo.

Independiente Santa Fe estuvo buscando opciones de gol durante todo el partido. Sin embargo, fue Millonarios quien logró asegurar su victoria con una única anotación que llegó en los primeros 11 minutos de juego.

Por segunda vez consecutiva, en un partido contra Santa Fe, Leonardo Castro fue el encargado de marcar el gol que le dio la victoria a Millonarios. El delantero hizo la anotación tras una asistencia del portero Álvaro Montero.

La reacción de hinchas de Santa Fe a derrota frente a Millonarios

Después de finalizar la fase de todos contra todos de la Liga, quedando de primeras en la tabla de clasificación, el equipo Cardenal no ha tenido un buen desempeño desde que iniciaron los cuadrangulares.

Hasta el momento, Santa Fe acumula dos derrotas consecutivas. La primera, frente a Nacional, que terminó con un marcador de 5-0, y la segunda, ante Millonarios por la mínima diferencia.

Estos dos últimos resultados dejan a Los Cardenales con pocas posibilidades de avanzar a la final de la Liga. Los hinchas de Santa Fe no han sido ajenos a esta situación y, tras la derrota frente a Millonarios, no pudieron evitar su descontento con su equipo.

Terminado el clásico capitalino, Radioacktiva le preguntó a algunos hinchas de Santa Fe sobre sus opiniones tras una derrota más. Al respecto, la gran mayoría de aficionados se mostraron inconformes y decepciones por el rendimiento del Cardenal.

“La verdad salimos muy triste”; “No sienten la camiseta para nada”; “Impreciso, no hay ideas, no hay quién filtre un balón, no hay sociedad”; “Jugaron espantoso”; “Qué pongan hu3vas. Este escudo se respeta. ¿Qué es lo que pasa? Es un clásico”; “Qué respeten a Santa Fe”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Santa Fe.