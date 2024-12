¿Qué es ‘Don’t Cry? El significado y traducción del inolvidable éxito de Guns N’ Roses

‘Don’t Cry’ es, sin dudas, una de las canciones más exitosas de Guns N’ Roses. Esta agrupación fue de los lideres del rock, gracias a su estilo con el que dominaron desde finales de los ’80’s, hasta principios de los ’90’s.

La presencia de Duff, la pasión de Slash y el estilo de Axl Rose siempre fueron parte de los elementos imborrables de la esencia de Guns N’ Roses. Sin embargo, también destacan otros factores y miembros que hicieron posibles grandes éxitos de la banda.

Guns N’ Roses estaba en el pico del género luego de la salida del ‘Appetite For Destruction’ en 1987. Innovar después de este éxito era claramente complejo, pero en 1991, después de un EP, la banda volvía con un doble disco con grandes canciones.

Justamente una de ellas fue ‘Don’t Cry’, y por eso les contamos el significado de esta composición, y también la historia detrás de su lanzamiento.

El doble disco de Guns N’ Roses para el mundo del rock

En aquel año se lanzaba, nada más y nada que, los Use Your Illusion I y II. Estos álbumes fueron parte enorme de la carrera de Guns N’ Roses, y también de la música.

Escoger un disco preferido entre estos dos es sumamente complejo, ambos poseen grandes éxitos como fue el caso de ‘November Rain’, ‘You Could Be Mine’, y por supuesto, ‘Don’t Cry’.

Respecto a este último existen varias particularidades. Claro que una de las más conocidas es que existen 2 versiones con letras diferentes, pero también muchos aseguran que fue la primera canción escrita para la banda.

‘Don’t Cry’ posee créditos de composición para Axl Rose, pero también para Izzy Stradlin, quien para 1991 ya no estaba en la banda, pero, que si compuso parte de ‘Don’t Cry’ para Guns N’ Roses en 1985.

Justamente una anécdota vivida por ambos fue la que dio paso a esta canción. Según contó el propio Axl Rose, una noche estaba con Stradlin y con una chica con la que solía salir; justo ese día, la joven rompió con Axl.

A causa de esta triste situación Rose empezó a llorar, por lo que la chica le repetía «don’t cry», es decir, «no llores», lo que dio paso a que pocas horas después se escribiera esta canción.

La letra habla sobre la vulnerabilidad, pero también el adiós de una persona amada que consuela a la otra, e incluso le pide un beso de despedida.

Sin embargo, para mayor entendimiento, aquí les dejamos la letra en español de este histórico éxito.

Letra de ‘Don’t Cry’ en español

Háblame suavemente

Hay algo en tus ojos

No bajes la cabeza por tristeza

Y por favor no llores

Sé cómo te sientes por dentro

He estado ahí antes

Algo está cambiando dentro de ti

Y no lo sabes

No llores esta noche

Todavía te amo, nena

No llores esta noche

No llores esta noche

Hay un paraíso arriba de ti

Y no llores esta noche

Dame un susurro

Y dame una señal

Dame un beso antes

De que me digas adiós

No lo tome tan a pecho

Y, por favor, no lo tomes tan mal

Seguiré pensando en ti

Y en los momentos que tuvimos juntos

No llores esta noche

No llores esta noche

No llores esta noche

Hay un paraíso arriba de ti

Y no llores esta noche

Y por favor recuerda

Que nunca te mentí

Y por favor recuerda

Como me sentí por dentro

Tienes que hacerlo a tu manera

Pero tú estarás bien, mi vida

Te sentirás mejor mañana

Cuando llegue la luz de la mañana

No llores esta noche

No llores esta noche

No llores esta noche

Hay un paraíso arriba de ti

No llores, no llores nunca

No llores esta noche

Tal vez algún día

No llores, no llores nunca

No llores esta noche