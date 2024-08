Primer partido de Luis Díaz en Liverpool esta temporada: fecha y hora para ver en Colombia

Archivado en: •

Este 16 de agosto marca el regreso de la Premier League tras un verano de fichajes y preparativos. La primera jornada de la temporada 2024/25 inicia con gran expectativa, destacando el debut del colombiano Luis Díaz con el Liverpool.

A las 6:30 a. m., hora de Colombia, el Liverpool se enfrentará a Ipswich Town en el primer partido de la temporada. Ipswich, que ascendió a la Premier League tras una sobresaliente campaña en la Championship, con 96 puntos, buscará comenzar con buen pie en la máxima categoría del fútbol inglés.

Le puede interesar: Así fue el emotivo abrazo entre Luis Díaz y Jürgen Klopp en su despedida del Liverpool

El encuentro será significativo también por ser el primer partido bajo la dirección de Arne Slot, el nuevo entrenador del Liverpool. Slot, de origen neerlandés, inicia su mandato tras la salida de Jürgen Klopp, quien dejó el club al final de la temporada pasada. El nuevo técnico ha tenido un inicio prometedor en la pretemporada, con cuatro victorias en igual número de partidos, generando entusiasmo entre los seguidores del Liverpool.

En cuanto al mercado de fichajes, el Liverpool ha adoptado una estrategia conservadora este verano, sin nuevas incorporaciones y con solo salidas destacadas como las de Thiago Alcántara, Joel Matip y Fabio Carvalho, transferido al Brentford. Este enfoque ha sido notable en comparación con la actividad general en el mercado.

Necesita saber: ¿Luis Díaz se va al Barcelona? Fichaje fallido podría abrirle las puertas al colombiano

Luis Díaz, el extremo colombiano, ha sido una de las principales atracciones en la pretemporada del Liverpool. Con un rendimiento destacado y dos goles en un amistoso contra el Sevilla, Díaz demuestra estar en excelente forma y comprometido con el equipo para esta temporada.

In their first match back in the top flight @IpswichTown host Arne Slot’s @LFC. Will the Dutch manager claim three points in his first Premier League outing? pic.twitter.com/nk7hgB9XY2

— Premier League (@premierleague) August 12, 2024