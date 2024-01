Premios Oscar EN VIVO: lista de películas, directores y actores nominados

Los Premios Oscar ya tienen nominaciones listas para la edición del 2023, ceremonia que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo, donde los fanáticos del cine podrán ver a sus actores, películas, directores e historias favoritas en la noche de ceremonia.

Lista de nominados:

Mejor Película

– American Fiction

– Anatomía de una caída

– Barbie

– Maestro

– Los que se quedan

– Los asesinos de la luna

– Oppenheimer

– Pobres criaturas

– Zona de interés

– Vidas pasadas

Mejor película internacional

– Io Capitano.

– Perfect Days.

– La sociedad de la nieve.

– The Teachers’ Lounge.

– The Zone Of Interest.

Mejor cortometraje documental

– The ABCs Of Book Banning.

– The Barber Of Little Rock.

– Island In Between.

– The Last Repair Shop.

– Nǎi Nai & Wài Pó.

Mejor documental

– Bobi Wine: The People’s President.

– The Eternal Memory.

– Four Daughters.

– To Kill A Tiger.

– 20 Days In Mariupol.

Mejor sonido

• American Fiction

• Indiana Jones And The Dial Of Destiny

• Killers Of The Flower Moon

• Poor Things

• Oppenheimer

Mejor canción original

– The Fire Inside (Flamin’ Hot)

– I’m Just Ken (Barbie)

– It Never Went Away (American Symphony)

– Wahzhazhe (A Song For My People) (Killers Of The Flower Moon)

– What Was I Made For (Barbie)

Mejor actriz de reparto

– Emily Blunt (Oppenheimer).

– Danielle Brooks (The color purple).

– America Ferrera (Barbie).

– Jodie Foster (Nyad).

-Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Mejor guion original

– Anatomy Of A Fall.

– The Holdovers.

– Maestro.

– May December.

– Past Lives.

Mejor guion adaptado

– American Fiction.

– Barbie.

– Oppenheimer.

– Poor Things.

– The Zone Of Interest.

Mejor cortometraje animado

– Letter To A Pig.

– Ninety-Five Senses.

– Our Uniform.

– Pachyderme.

– War Is Over! Inspired By The Music Of John & Yoko.

Mejor cortometraje de ficción – acción real

– The After.

– Invincible.

– Knight Of Fortune.

– Red, White And Blue.

– The Wonderful Story Of Henry Sugar.

Mejor maquillaje y peinado

– Golda.

– Maestro.

– Oppenheimer.

– Poor Things.

– La sociedad de la nieve.

Mejor vestuario

– Barbie.

– Oppenheimer.

– Napoleon.

– Killers of the flower moon.

– Poor Things.

Mejor actor de reparto

-Sterling K. Brown (American Fiction).

– Robert De Niro (Flowers of the moon).

-Robert Downey Jr. (Oppenheimer).

-Ryan Gosling (Barbie).

-Mark Ruffalo (Poor Things).

