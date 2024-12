«No lo sabemos»: técnico del Tolima reaccionó a penal errado de Yeison Guzmán

El pasado domingo se celebró la final de latuvieron que disputar una final por todo lo alto en donde cada minuto era importante. Pese a que el resultado quedó muy parejo en Ibagué, al llegar a Medellín todo se puso un poco complejo , por lo que al terminar el primer tiempo ya llevaban la delantera.

Aunque todas las noticias se centraron en el equipo verdolaga, también se habló mucho sobre el papel de Yeison Guzmán, el jugador del Tolima que tuvo la oportunidad de cobrar un penalti, pero este erró, dejando al equipo con pocas posibilidades de poder ser los campeones.

Al finalizar el encuentro deportivo, cientos de personas estaban hablando sobre la forma en la que el jugador había hecho el cobro de penal, que para muchos fue inexacta, hasta el punto en el que se hicieron comentarios mencionando que «no había anotado a propósito». Además, hinchas del cuadro vino tinto aseguraron que fue muy irresponsable tomar el balón y pegar así, teniendo en cuenta el partido tan importante que estaban enfrentando.

¿Qué dijo David González sobre el penal errado de Yeison Guzmán?

En medio de la rueda de prensa tras finalizar el partido, muchos de los periodistas que estaban en el lugar decidieron preguntar al técnico del Tolima por su opinión frente al cobro de penal que se erró en su equipo durante el segundo tiempo.

«Yeison es un jugador demasiado grande, con demasiada experiencia…y cuando lo hizo, ahí si nadie le dijo que por qué lo hizo, le decían que era un crack», aseguró el técnico.

Además, mencionó que no considera que esto hubiera podido cambiar la historia del juego, teniendo en cuenta que iban perdiendo por dos goles, una diferencia bastante amplia que no van a saber nunca si se podía modificar. Por eso, hizo énfasis en que ya no se podía devolver el tiempo, entendiendo que es mejor recatar todo lo bueno del juego.

«Estoy seguro de que será una noche difícil para él, que le dará vueltas en la cabeza, pero es un crack y sé que se repondrá de este golpe para tener recompensas más adelante», finalizó.

Hasta ahora, el jugador no se han referido a todo lo que sucedió en el encuentro deportivo, por lo que ahora van a disfrutar de la temporada de vacaciones, para volver con toda en enero, cuando tengan que empezar nuevamente con los entrenamientos para los torneos internacionales.