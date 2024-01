Murió James Kottak, exbaterista de Scorpions, a los 61 años

Archivado en: •

El mundo del rock está de luto tras conocerse la noticia de la muerte de James Kottak, exbaterista de la emblemática banda Scorpions, así como miembro de agrupaciones como Kingdom Come y Warrant. Por el momento, se desconocen las causas exactas del fallecimiento del músico, quien murió a los 61 años.

La noticia conmocionó a músicos y fanáticos, quienes expresaron su pesar través de las redes sociales. Entre los mensajes de despedida, destacaron las publicaciones de colegas cercanos como Rockett y Troy Patrick Farrell, quienes lamentaron la partida de Kottak.

“DEP… James Kottak”, publicó Rockett en X.

Por su parte, Scorpions también envió sus condolencias tras la muerte de quien fue su baterista durante 20 años.

“Muy triste noticia… nuestro querido amigo y baterista durante 20 años James Kottak falleció a la edad de 61 años. James era un ser humano maravilloso, un gran músico y un amoroso hombre de familia. Él era nuestro «hermano de otra madre» y lo extrañaremos mucho. Rock’n Roll para siempre”, escribió la banda en X.

Very sad news… our dear friend & Drummer for 20yrs James Kottak has passed at the age of 61. James was a wonderful human being, a great musician & loving family man. He was our „Brother from another Mother“ & will be truly missed. Rock‘n Roll Forever

RIP James

📸 Marc Theis pic.twitter.com/QoGMOo1rfi

— Scorpions (@scorpions) January 9, 2024