Maduro le declaró la guerra a Whatsapp y hasta la desinstaló en vivo: video

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp está siendo usada en el país para amenazar a militares y policías, así como líderes comunitarios, por lo que pidió a la población que eliminen la plataforma de manera voluntaria, progresiva y radical.

«Por Whatsapp están amenazando a la familia militar venezolana, a toda la oficialidad, por Whatsapp están amenazando a la familia policial, por Whatsapp están amenazando a los líderes de calle, de comunidad, por Whatsapp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo», dijo el mandatario en un acto con la juventud chavista.

Maduro pidió a sus seguidores el «retiro voluntario, progresivo y radical» de la aplicación, y propuso otras alternativas para comunicarse como Telegram.

«Yo voy a romper relaciones con Whatsapp, porque Whatsapp la están utilizando para amenazar a Venezuela, y entonces yo voy a eliminar mi Whatsapp de mi teléfono para siempre, poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat (…) es necesario hacerlo, dile no a Whatsapp, fuera Whatsapp de Venezuela», añadió.

Maduro suma así la aplicación de mensajería, de la norteamericana Meta, a la red social china TikTok y la estadounidense Instagram, que son, según dijo este domingo, los principales instrumentos «multiplicadores del odio y el fascismo» en el país.

Maduro indicó que TikTok, del chino Zhang Yiming -uno de los hombres más ricos del mundo, según Forbes-, e Instagram, también propiedad de Meta y creada por el brasileño Kevin Systrom y el norteamericano Mike Krieger, han «infectado» a importantes sectores de la sociedad con «odio», de «manera descarada».

El presidente sostuvo que en Venezuela no hay «ningún tipo de regulación nacional» sobre el uso de las redes, por lo que pidió recomendaciones al Consejo de Defensa y el de Seguridad sobre este tema, después de que se desataran protestas tras conocerse el resultado de las elecciones, que según datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), ganó Maduro. Finalmente, el dirigente venezolano mostró en medio de una de sus transmisiones cómo desinstalaba la aplicación de su celular.

¡Si te he visto no me acuerdo! Estoy libre de #WhatsApp, el imperialismo tecnológico que ataca #Venezuela. pic.twitter.com/3CNnhIf0sk

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 6, 2024