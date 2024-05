Los mejores memes tras eliminación de Millonarios de Libertadores: no lo bajan de comodín

Archivado en: •

El Campín vivió una noche de infarto por cuenta del partido entre Millonarios y Palestino. Ambos equipos disputaron la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores que terminó con la eliminación del embajador. El club chileno logró mantenerse vivo en la competencia tras empatar el partido.

Lo que parecía ser una victoria inminente del cuadro embajador en el estadio El Campín terminó con la rotunda eliminación de Millonarios de la Copa Libertadores. El equipo local terminó el primer tiempo con un gol a favor. Sin embargo, justo en el minuto 92, Palestino empató el partido, eliminando automáticamente a los azules.

Con el resultado del partido, Millonarios quedó por fuera de las posibilidades de pasar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. Hasta el momento, Junior es el único equipo colombiano que sigue con vida en el campeonato.

Memes por eliminación de Millonarios de Libertadores

Ante el empate entre Millonarios y Palestino, las redes sociales no tardaron en llenarse de infinidad de memes y reacciones. La gran mayoría de usuarios se burló de la eliminación del embajador de la Copa Libertadores y no bajaron al cuadro embajador de ‘comodín’.

Vale recordar que Millonarios no llega a octavos de final desde 1997, por lo cual, esta derrota, se suma a las muchas otras que el cuadro embajador ha sufrido en sus anteriores participaciones en la Copa Libertadores.

*Nadie* Millonarios en Copa Libertadores: pic.twitter.com/MvYA9KeDax — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) May 15, 2024

Millonarios lleva 27 AÑOS sin superar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya hay hinchas calvos que nunca han visto a su equipo en segunda ronda de Libertadores. pic.twitter.com/mTwAUKwFAF — Out of Context Fútbol Colombiano (@OutofcontextFPC) May 15, 2024

Millonarios en Copa Libertadores de cualquier año pic.twitter.com/t7ChFy9fMP — Futbol Sin Limite ⭐ (@futbolsinlimi) May 15, 2024

millonarios cuando no juega para la dimayor pic.twitter.com/Vv34F69sjZ — B L A D (@Blad_Perez) May 15, 2024