Listado de todos los partidos de la Liga colombiana del sábado 7 y domingo 8 de septiembre

La Liga Profesional del Fútbol Colombiano vuelve a la acción durante este fin de semana. Después de un pequeño descanso, que ha tenido partidos de selecciones de por medio, varios clubes protagonizarán encuentros imperdibles para los amantes de balompié nacional.

Las últimas jornadas del Fútbol Colombiano han tenido grandes emociones, como lo fue, por supuesto, el primer tanto de Falcao ante Millonarios. Sin embargo, el torneo apenas comienza, y queda mucho por delante.

Durante este fin de semana, los equipos encararán la fecha 9 de la Liga BetPlay 2024-II. Por ello, aquí le tenemos los partidos para que no se pierda ninguno de ellos.

Partidos del FPC para este 7 y 8 de septiembre

Si bien algunos equipos siguen sin poder ver actividad en este torneo, a causa de la entrega de sus estadios para el Mundial Femenino Sub-20 que se está disputando en el país, otros continuarán con su avance en el calendario.

Esta fecha en particular guarda grandes partidos que prometen emoción, como es el caso de Once Caldas vs Millonarios, o Alianza vs Fortaleza.

Por otro lado, algunos equipos buscarán mejorar su panorama actual, como es el caso del Deportivo Cali o también Jaguares.

Para que siga cada una de las novedades de esta nueva fecha del FPC, aquí le tenemos la lista completa de partidos para el fin de semana.

Sábado 7 de septiembre

Patriotas vs Envigado (2:00 p.m.)

América de Cali vs Jaguares (4:10 p.m.)

Deportes Tolima vs Deportivo Cali (6:20 p.m.)

Domingo 8 de septiembre

Once Caldas vs Millonarios (3:00 p.m.)

Alianza vs Fortaleza (5:10 p.m.)

Deportivo Pasto vs Independiente Medellín (7:20 p.m.)

En caso de que desee ver estos partidos, cabe resaltar que gran parte de ellos serán transmitidos a través de las señales de Win Sports. Sin embargo, se recomienda verificar la programación de su servicio de TV en cada uno de los casos puntuales.

Los cambios de técnico en el FPC

Recientemente, en el FPC se han vivido varios vientos de cambio. Algunos equipos no han cumplido con el rendimiento esperado, lo que ha dado paso a que las dirigencias opten por tomar movimientos drásticos.

Tal ha sido el caso de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en las últimas semanas. Pablo Repetto y Arturo Reyes fueron destituidos de sus respectivos cargos como directores técnicos de estas instituciones, con el fin de mejorar el rendimiento y las situaciones internas de estos clubes.

Sin embargo, sus fanáticos aun tendrán que esperar algunos días para volver a ver en acción a estos 2 gigantes del fútbol nacional.