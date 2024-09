Lista de shows del día 2 del Festival Cordillera 2024 que transmitirá Disney; no son todas

Archivado en: •

El esperado Festival Cordillera 2024 se celebra este fin de semana en el icónico Parque Simón Bolívar, un espacio que se ha transformado en un punto de encuentro para miles de fanáticos de la música. Este evento ha reunido a una multitud que busca disfrutar de un cartel diverso con artistas nacionales e internacionales. Con varios escenarios desplegados a lo largo del parque, se anticipa una experiencia inolvidable llena de buena música y emociones intensas.

Una de las novedades más destacadas de esta edición es la alianza con Disney Plus, que se encargará de la transmisión oficial del festival. Sin embargo, esto ha generado diversas opiniones entre los fanáticos. La plataforma anunció que no todas las actuaciones serán transmitidas en vivo, lo cual ha sido motivo de quejas por parte de aquellos que deseaban disfrutar del evento desde sus hogares. Solo algunas presentaciones podrán verse, y esta restricción ha dejado a varios seguidores insatisfechos.

Por otro lado, ya se ha dado a conocer la lista de los conciertos que Disney Plus ofrecerá en su plataforma. A pesar de la emoción inicial, muchos usuarios no están del todo conformes con la selección y los horarios asignados. A diferencia de otros festivales, esta vez no habrá posibilidad de elegir qué actuaciones ver, lo que ha sido objeto de críticas, ya que limita la experiencia de quienes sintonizan a través del servicio de streaming.

¿Qué presentaciones del día 2 del Festival Cordillera serán transmitidas por Disney +?

Disney Plus, además, ha informado que únicamente transmitirá nueve presentaciones a partir de las 1:30 p.m., y solo estarán disponibles para quienes cuenten con la versión paga de la plataforma. Esta limitación ha generado inconformidades, aunque la oferta musical sigue siendo variada.

El line up del domingo incluye a artistas como Andrés Correa, La Severa Matacera, Omara Portuondo, Molotov, León Larregui, Los Fabulosos Cadillacs, Babasónicos, Trueno y Rels B. Aunque la programación es amplia, aquellos aficionados al rock podrán disfrutar de una fuerte representación del género durante el evento.

A pesar de las críticas por la restricción en la transmisión, el Festival Cordillera 2024 sigue destacando por la calidad de su cartel y la atmósfera vibrante que se vive en el Parque Simón Bolívar. Este evento se ha convertido en un referente en la escena musical del país, y su combinación de géneros promete satisfacer a los diversos gustos del público, tanto para quienes están presentes como para los que lo siguen desde la distancia.