Jugador convulsionó en pleno partido entre Fiorentina vs. Inter de Milán; el juego se canceló

En la mañana de este domingo primero de diciembre, cientos de personas fans del fútbol italiano quedaron sorprendidas tras ver lo que estaba pasando en el juego entre Fiorentina vs Inter de Milán, el cual tuvo que ser cancelado después de que uno de los jugadores cayera en la mitad de la cancha, tan solo unos minutos después de que se diera inicio al encuentro deportivo.

Se trata de Edoardo Bove, el jugador de la Fiorentina, quien cayó en pleno campo de juego, después de que le diera una crisis epiléptica que sorprendió a todos los que estaban en el lugar, quienes rápidamente acudieron a ayudarlo, mientras que la ambulancia ingresaba al campo de juego.

Sus compañeros de equipo hicieron un círculo alrededor del hombre con el fin de que los medios y personas que se encontraban en el estadio no grabaran nada de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, algunas cámaras lograron captar el momento, que tuvo una corta transmisión en vivo.

¿Qué le pasó a Edoardo Bove?

Después de que el jugador quedará en la mitad del campo inconsciente y fuera trasladado a un centro asistencial. El árbitro decidió acabar con el encuentro deportivo, teniendo en cuenta el gran impacto que esta situación había generado entre los jugadores que estaban presentes en el lugar, en especial a sus compañeros.

Hasta ahora, no se conoce mayor información sobre el estado de salud actual del jugador, por lo que habrá que esperar que el equipo de a conocer el comunicado oficial en donde se revele detalles de todo lo sucedido. Además, se espera que este episodio de epilepsia no le hubiera generado daños en su cuerpo, teniendo en cuenta que no se conocían antecedentes de esta enfermedad en el futbolista.

En redes sociales, se conocieron algunos videos en donde se ve la reacción de algunos de sus compañeros, quienes entraron a los camerinos totalmente sorprendidos de ver todo lo que estaba sucediendo, muchos siendo consolados por otros jugadores ante la impactante situación.

"Edoardo Bove"



Porque se desplomó en el partido de la Fiorentina ante el Inter por la Serie A de Italia. Me duele hasta mí, a todos les está pasando seguido loco, ya no se puede disfrutar del fútbol, la puta madre.



¡Mucha fuerza, Bove! 🙏pic.twitter.com/3kXRCbPwdy — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) December 1, 2024

Además, muchos aprovecharon para recordar episodios pasados en donde debido a fuertes jugadas o a episodios repentinos, algunos futbolistas han perdido la vida o quedado inconscientes en medio del campo de juego sin motivo aparente.