Integrante de Linkin Park no participará en la gira mundial: Mike Shinoda explica por qué

Luego de su concierto en Bogotá, Linkin Park sorprendió a sus seguidores con el anuncio de una gira mundial. Sin embargo, uno de los miembros más emblemáticos de la banda, el guitarrista Brad Delson, no participará en las presentaciones en vivo, lo que ha generado gran preocupación entre los fanáticos más fieles. La noticia de su ausencia fue aclarada por el propio Mike Shinoda.

En una entrevista reciente en el Zach Sang Show, Shinoda profundizó en la situación de Delson y cómo esto ha impactado la formación de la banda. Según el co-vocalista, la decisión de Delson de no participar en las giras tiene que ver con su bienestar emocional y su desagrado por el estilo de vida tan demandante de los conciertos y las giras internacionales. «Es más bien cuestión de salud mental», comentó Shinoda, subrayando que aunque Delson sigue siendo parte de Linkin Park, optó por no tocar en los conciertos en vivo.

La banda, que sigue adelante con su nueva gira, ha contado con nuevas incorporaciones para llenar el vacío dejado por Delson. En un evento global transmitido en streaming, Linkin Park presentó oficialmente a Emily Armstrong como su nueva vocalista y a Colin Brittain como baterista.

Estos nuevos miembros se unieron a Shinoda, al bajista Dave «Phoenix» Farrell y al DJ Joe Hahn. Además, el guitarrista Alex Feder ha asumido el papel de reemplazo de Delson, y ya ha demostrado su habilidad en los conciertos realizados hasta el momento.

Shinoda explicó cómo surgió la idea de incorporar a Colin Brittain en la banda. «Colin formó parte del proceso para el nuevo álbum de Linkin Park, From Zero, solo como compositor y coproductor. Me encanta trabajar con Colin. Lo conocí en las sesiones y luego lo traje para ayudar con la composición y la producción. Y al final dijimos: ‘Oye, tío, resulta que necesitamos a alguien que toque la batería’. Sabía que era su instrumento principal. Así que le pregunté: ‘¿Es algo que te gustaría hacer? Significaría alejarte de tu carrera como productor’», relató Shinoda, quien destacó el entusiasmo de Brittain por unirse a la banda en un nuevo rol.

Respecto a la incorporación de Alex Feder, Shinoda relató que el proceso fue igualmente casual. En un principio, la banda no sabía cómo reemplazar a Delson en los conciertos en vivo. «Le dijimos a Colin: ‘Brad necesita a alguien que toque la guitarra, y necesitamos un batería. Tú haces las dos cosas igual de bien. ¿Qué quieres hacer?’. Fue como un niño en una tienda de caramelos. Creo que dijo: ‘No puedo creer lo que me estás pidiendo’», recordó Shinoda, destacando la emoción de Brittain ante la oportunidad.

El desafío de seguir adelante sin uno de sus miembros más icónicos es grande, pero Linkin Park ha demostrado ser capaz de reinventarse en cada etapa de su carrera. Los fans esperan con ansias los próximos conciertos y la evolución de la banda con este renovado lineup.