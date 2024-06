¿Es verdad que Falcao solo jugaría nueve partidos de la Liga Betplay con Millonarios?

Archivado en: •

La llegada de Radamel Falcao García a Millonarios era una de las noticias más esperadas del fútbol en Colombia en las últimas semanas, pues este era uno de los sueños más grandes de los hinchas embajadores y por supuesto, del ‘tigre’.

Tras confirmarse la noticia de uno de los fichajes que desde ya se perfila a ser uno de los mejores de la historia del fútbol profesional colombiano, todo es euforia y emoción, por poder ver al ex nueve de la selección en las canchas, vistiendo la camiseta de millonarios.

Aunque el contrato del samario será inicialmente por seis meses, debido a cuestiones tributarias, como anteriormente lo han explicado varios medios en el país, mucho se habla sobre el primer partido del tigre con Millonarios, el cual se prevé que sea un amistoso de pretemporada.

¿Falcao solo jugaría nueve partidos con Millonarios?

Teniendo en cuenta las condiciones iniciales del contrato del samario con el equipo capitalino, el cual confirma de momento que ‘El Tigre’ solo estaría una temporada con el equipo. Es decir, 20 partidos iniciales, sin contar la posible clasificación del embajador a los mejores ocho; mucho se ha hablado de que Falcao solo jugaría nueve de esos partidos.

Es de resaltar que, este rumor se ha vuelto popular luego de que por medio de redes sociales se empezara a hablar que Falcao solo podía jugar en Bogotá, ya que por supuestos temas de seguridad sería imposible trasladarlo con el resto del equipo a justas deportivas en otras ciudades.

En Radioacktiva hablamos con Steven Arce, director de AS Colombia sobre este rumor y pudimos comprobar que no es cierto, sino que todo se ha quedado en nada más de especulaciones, pues el ahora jugador de Millonarios no arregló nada en su contrato sobre vetar ciudades a las que no pueda/quiera ir.

«Falcao García es un jugador que a partir de hoy hace parte de la plantilla de Millonarios, eso indica que el jugador se debe a las indicaciones de Millonarios como su club, en este caso, su empleador. Si bien es cierto, que por el estado fisico de un jugador que ya tiene una edad madura miercoles, domingo como otros sí. Tampoco es verdad que Falcao García haya arreglado nada que tenga ver con le número de partidos que vaya a jugar durante el campeonato, ni tampoco a vetar ciudades a las que no pueda ir», empezó diciendo.

En cuanto a lo que refiere a la seguridad de samario, Arce le confirmó a Radioacktiva que Falcao ya cuenta con su propio esquema tanto para él, como para su familia, por lo que solo tendrán que hacer ajustes operativos para adaptarlo a cualquier lugar que se mueva, aún más, ahora jugando en la liga colombiana.

Falcao es una persona que de por sí necesita seguridad no solamente en Neiva o en Pasto, sino en Bogotá. Es decir, el esquema de seguridad de Falcao es un esquema garantizado para el lugar al que vaya a ir. Ya lo tenía, incluso sin jugar en el fútbol colombiano cuando visitaba el país como un colombiano más», agregó.

Finalmente, indicó que, era de esperarse que un rumor así creciera en redes sociales por parte de personajes que no son hincha del equipo embajador . No obstante, se quedó en solo rumores.

«Se han inventado esto dentro del folclor del fútbol hinchas que no son de millonarios y rivales para quizás, bajarle un poco el perfil a esta contratación», concluyó Arce.

Esto a su vez indica que aunque sí se reforzarán las medidas de seguridad del equipo, ‘el tigre’ no tendrá problemas para enfrenar la liga completa en su fase inicial y de ser posible, los partidos semifinales.