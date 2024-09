El gracioso momento que tuvo mujer antes de saltar de bungee jumping; ¡Lloró del pánico!

Con la visibilidad que ofrecen las redes sociales, no solo es una oportunidad para que los negocios y servicios cojan popularidad, sino también algunos casos graciosos que ocurren en los momentos menos esperados. Uno de ellos es el caso de una joven que se disponía a hacer salto de bungee jumping por primera vez.

Esta actividad es también conocida como puenting, puentismo o salto con liana, consiste en lanzarse desde una altura considerable, mientras se está amarrado de una cuerda elástica atada al torso y al tobillo.

En Colombia en usual encontrar este tipo de entretenimiento en los sitios más turísticos o reconocidos por los deportes extremos, cerca de Bogotá, se puede hacer esto en Suesca, Choachi o Vergara, Cundinamarca, lugar donde se sitúa el video viral.

¡Lloró del pánico!

Un lugar llamado Jr Bungee se ha vuelto viral en TikTok por los videos de las personas que deciden subirse para saltar desde una plataforma, sin embargo, se evidencian todo tipo de emociones, unas causan gracia entre los internautas.

Uno de los que más ha sido reproducidos es el de una joven, donde se superan los 15 millones. Allí, mientras la preparan para el salto, empieza a arrepentirse de su decisión y grita:

“¡Yo no puedo, no, no! Se me va a salir el corazón, ¡jueputa! Se me salió el corazón. ¡Yo no puedo, devuélvame!”.

Ante sus gritos llenos de angustia, el experto no puede aguantar la risa y le dice que lo deje coger el equipo para que la pueda ayudar a retroceder. Sin embargo, la mujer se asusta y se pone a llorar desconsoladamente.

“Yo siento que tú me vas a botar si te dejo pasar, ya no más, en serio, no puedo”, repite en llanto, mientras su cuero tampoco reacciona ante la ayuda que le brinda el instructor.

Otros casos virales con bungee jumping

Aunque en el caso mencionado la mujer no logró saltar, hay otros que tienen que ver con esta actividad y que no salen tan bien. Hace unos meses, un caso muy sonado fue el de un sujeto identificado como Mike, quien confesó en entrevista con CNN que vivió una de las peores experiencias cuando decidió practicar bungee jumping en el Parque Safari y de Aventura Changthai Thappraya, pues fue tan desafortunado que la cuerda se reventó cuando saltó.

Su salto fue desde diez pisos de altura, atado de los tobillos, pero cuando la cuerda se extendió por completo, se reventó.