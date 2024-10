Duras críticas a Miguel Borja en River Plate tras eliminación de Copa Libertadores: ¿Se va?

Miguel Borja y River Plate protagonizaron uno de los partidos más esperados del fútbol sudamericano esta semana. El equipo argentino buscaba remontar un 3-0 para así poder llegar a la final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, esto no pudo ser realizado. De hecho, River no pudo hacer ningún gol en casa, por lo que el partido se esfumó con un sobrio 0-0.

De manera particular, hubo varios apuntados por este fracaso, entre los principales resaltó el entrenador, Marcelo Gallardo. Pero, incluso a Miguel Borja le cayeron algunas críticas.

Las críticas a Miguel Borja

De manera clara, Miguel Borja estaba dirigido a ser uno de los principales líderes de River Plate en esta semifinal de la Copa Libertadores 2024.

Sin embargo, el ‘colibrí’, como se le apoda al colombiano no cumplió con lo esperado, y se fue sin siquiera un tanto de la eliminatoria.

Ante esto, muchos pedían que el jugador saliera para el partido de vuelta, para así permitir la inclusión de otros jugadores más frescos como Franco Mastantuono.

No obstante, Gallardo insistió con Borja, pero el colombiano nuevamente no logró un buen rendimiento, e incluso dejó un gesto que no le gustó a los hinchas.

Durante el final del primer tiempo, Borja estaba tirado sobre el césped, pero su propio compañero, Matías Kranevitter, ante el afán de remontar, lo tomó de los brazos y lo levantó.

Esto no le gustó a Borja quien incluso empujó a Kranevitter, lo que causó gran molestia para los fanáticos, quienes aseguraron que el colombiano estaba exagerando un golpe.

JAJAJAJAJAJAJAK SE DESCONOCÍAN 🏆🤣pic.twitter.com/ULLI8bN1hd — Out of Context Libertadores (@OoCLibertadores) October 30, 2024 Esto sumado al poco éxito que tuvo River Plate de cara a puerta, causó que Borja fuera cambiado al minuto 64 por Adam Bareiro.

¿Se va del club?

Estos hechos han causado gran molestia para los hinchas, quienes incluso piden la salida de Borja del club. Lo cierto es que Gallardo fue franco y explicó que la falta de gol no está relacionada al delantero colombiano, sino a que no están bien de cara al arco como equipo.

Por el momento no existen rumores que indiquen que Borja saldría del club argentino. De hecho, Miguel Borja está entre los máximos goleadores del fútbol argentino en esta temporada, con 8 tantos, solo por debajo de 4 futbolistas.