Día del emo: las 5 mejores canciones para recordar esta etapa de su vida, Green Day en la lista

Este 19 de diciembre se celebra el día del emo, y nada mejor que aprovecharlo para recordar esta época en la vida de muchos, en especial si es de la mano del rock y la buena música que marcó a toda una generación.

Green Day, My Chemical Romance, o Fall Out Boy son solo algunas de las bandas que estuvieron presentes durante la época global del emo.

Por ello, aquí les traemos una lista de las 5 mejores canciones para que recuerde su época emo por todo lo alto, a puro rock.

Las 5 mejores canciones para recordar su etapa emo

No se puede engañar a nadie, casi todos los amantes del rock pasaron por una etapa emo. Ya sea a través de una forma de vestir, de un look, o de una canción preferida, varios se sentían representados por este estilo.

No hay nada mejor que recordar, y justamente la música es una de las mejores maneras de viajar al pasado. Claramente escoger solo 5 éxitos emo es bastante complejo, en especial por lo subjetiva que puede ser esta elección.

Por ello, hemos optado por pedir ayuda a la IA. La utilizada con este fin fue Gemini, la IA de Google, la cual nos brindó una lista de 5 éxitos emo.

Según esta tecnología, para la elección tuvo en cuenta varios factores particulares, como fue el caso de la emoción, el impacto y la diversidad de estas canciones que le presentamos a continuación.

La primera de ellas, como no podía faltar, es de My Chemical Romance. Este éxito es, nada más y nada menos que, ‘Welcome to the Black Parade’, una de las canciones más reconocidas de la banda.

Aun a día de hoy es, para muchos, un completo himno emo.

El segundo puesto también le pertenece a esta icónica banda. En este caso, el turno es para ‘Helena’, una canción lanzada en 2004, como parte del álbum ‘Three Cheers for Sweet Revenge’.

En el tercer lugar destaca la banda Panic! At the Disco. Para muchos, la unión que hizo esta agrupación entre el pop y el rock resultó perfecta, y así lo demostraron con ‘I Write Sins Not Tragedies’.

Esta canción es un auténtico clásico del pop emo.

El penúltimo puesto es para Green Day, una de las bandas más grandes del rock de los 2000. En este caso llega con un clásico de gran éxito, así lo fue ‘Boulevard of Broken Dreams’.

Finalmente, la encargada de cerrar este top es Fall Out Boy. Esta banda resalta con un éxito lanzado en 2005, como lo fue ‘Sugar, We’re Goin Down’.

Con estos 5 éxitos está listo para rememorar sus días emo, una época grande para la música, y por supuesto, para el rock.